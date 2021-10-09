В то же время по всей территории стоит ожидать сухую и солнечную погоду. По данным метеорологов, ветер будет северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду.

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В Украине – до -5 градусов

Температура ночью от 4 градусов тепла до 1 градуса мороза, в западных областях местами 2 – 5 градусов мороза,
– сообщили в Укргидрометцентре.

Кроме этого, синоптики отметили, что днем ​​темпетура воздуха будет значительно выше. Теплее все будет:

  • в Крыму – +10 ... +15 градусов;
  • на Закарпатье до +18 градусов.

Прогноз погоды на 10 октября / Данные Укргидрометцентра

Погода в октябре: что известно

  • В Украине в октябре синоптики прогнозируют теплую погоду.
  • Количество осадков предусматривают в пределах климатической нормы.
  • Средняя месячная температура ожидается +7 ... +12 градусов.