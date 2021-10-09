Водночас по всій території варто очікувати на суху та сонячну погоду. За даними метеорологів, вітер буде північно-східний від 5 до 10 метрів на секунду.
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В Україні – до -5 градусів
Температура вночі від 4 градусів тепла до 1 градуса морозу, в західних областях місцями 2 – 5 градусів морозу,
– повідомили в Укргідрометцентрі.
Окрім цього, синоптики зазначили, що вдень темпетура повітря буде значно вищою. Найбільшого тепло прогнозують:
- у Криму – +10...+15 градусів;
- на Закарпатті до +18 градусів.
Прогноз погоди на 10 жовтня / Дані Укргідрометцентру
Погода у жовтні: що відомо
- В Україні у жовтні синоптики прогнозують теплу погоду.
- Кількість опадів передбачають в межах кліматичної норми.
- Середня місячна температура очікується +7...+12 градусів.