Членство в языковом пространстве ЕС дает Украине формировать стратегию законодательной защиты государственного языка. Украина как член EFNIL теперь может защищать свои языковые институции – будущий язык ЕС.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий 4 недели войны

Решение о принятии Украины в EFNIL приняли единогласно на внеочередном заседании Генассамблеи.

Основными задачами EFNIL являются: