Членство в языковом пространстве ЕС дает Украине формировать стратегию законодательной защиты государственного языка. Украина как член EFNIL теперь может защищать свои языковые институции – будущий язык ЕС.
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Решение о принятии Украины в EFNIL приняли единогласно на внеочередном заседании Генассамблеи.
Основными задачами EFNIL являются:
- контроль за исполнением языкового законодательства,
- защита государственных языков,
- сбор материалов о языковой политике в ЕС,
- поощрение изучения официальных европейских языков для языкового и культурного разнообразия в ЕС.
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