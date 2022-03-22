Членство в языковом пространстве ЕС дает Украине формировать стратегию законодательной защиты государственного языка. Украина как член EFNIL теперь может защищать свои языковые институции – будущий язык ЕС.

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Решение о принятии Украины в EFNIL приняли единогласно на внеочередном заседании Генассамблеи.

Основными задачами EFNIL являются:

  • контроль за исполнением языкового законодательства,
  • защита государственных языков,
  • сбор материалов о языковой политике в ЕС,
  • поощрение изучения официальных европейских языков для языкового и культурного разнообразия в ЕС.

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