Членство в мовному просторі ЄС дає Україні змогу формувати стратегію законодавчого захисту державної мови. Україна, як член EFNIL, тепер може захищати свої мовні інституції – майбутню мову ЄС.

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Рішення про прийняття України до EFNIL прийняли одноголосно на позачерговому засіданні Генасамблеї.

Основними завданнями EFNIL є:

контроль за виконанням мовного законодавства,

захист державних мов,

збір матеріалів про мовну політику в ЄС,

заохочення до вивчення офіційних європейських мов задля мовного та культурного розмаїття в ЄС.

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