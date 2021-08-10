Об этом сообщила нардепка от "Слуги народа" Ольга Совгиря. Украинцы смогут впервые увидеть исторический документ.

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"Впервые за 311 лет в Украину доставлен оригинал Конституции Пилипа Орлика. Ожидаем экспонирования ко Дню Независимости", – написала нардепка Совгиря.

К слову. Три копии Конституции уже экспонируются в Украине. В частности, в парламенте и Офисе Президента. Третью копию передадут в Конституционный Суд. Сейчас ее реформируют.

По информации, которую предоставили "РБК-Украина" в Офисе Президента, уже 10 августа Конституцию привезут в Софию Киевскую. Там документ выставят на обозрение.

Оригинал Конституции Пилипа Орлика: что известно