Об этом сообщила нардепка от "Слуги народа" Ольга Совгиря. Украинцы смогут впервые увидеть исторический документ.
К теме Впервые за 300 лет: Зеленский сообщил, что в Украину попадет оригинал Конституции Орлика
"Впервые за 311 лет в Украину доставлен оригинал Конституции Пилипа Орлика. Ожидаем экспонирования ко Дню Независимости", – написала нардепка Совгиря.
По информации, которую предоставили "РБК-Украина" в Офисе Президента, уже 10 августа Конституцию привезут в Софию Киевскую. Там документ выставят на обозрение.
Оригинал Конституции Пилипа Орлика: что известно
- Конституцию хранят в Национальном архиве Швеции.
- Министерству иностранных дел Украины пришлось вести переговоры со шведской стороной, чтобы Конституцию передали Украине для празднования 30-летия Независимости.
- Владимир Зеленский ранее заявлял, что документ смогут увидеть все желающие с 16 августа.