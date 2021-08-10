Про це повідомила нардепка від "Слуги народу" Ольга Совгиря. Українці матимуть змогу вперше побачити історичний документ.
До теми Вперше за 300 років: Зеленський повідомив, що до України потрапить оригінал Конституції Орлика
"Вперше за 311 років в Україну доставлений оригінал Конституції Пилипа Орлика. Очікуємо на експонування до Дня Незалежності", – написала нардепка Совгиря.
За інформацією, яку надали "РБК-Україні" в Офісі Президента, вже 10 серпня Конституцію привезуть у Софію Київську. Там документ виставлять для перегляду.
Оригінал Конституції Пилипа Орлика: що відомо
- Конституцію зберігають в Національному архіві Швеції.
- Міністерству закордонних справ України довелось вести перемовини зі шведською стороною, аби Конституцію передали Україні для святкування 30-річчя Незалежності.
- Володимир Зеленський раніше заявляв, що документ зможуть побачити всі бажаючі з 16 серпня.