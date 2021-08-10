Про це повідомила нардепка від "Слуги народу" Ольга Совгиря. Українці матимуть змогу вперше побачити історичний документ.

До теми Вперше за 300 років: Зеленський повідомив, що до України потрапить оригінал Конституції Орлика

"Вперше за 311 років в Україну доставлений оригінал Конституції Пилипа Орлика. Очікуємо на експонування до Дня Незалежності", – написала нардепка Совгиря.

За інформацією, яку надали "РБК-Україні" в Офісі Президента, вже 10 серпня Конституцію привезуть у Софію Київську. Там документ виставлять для перегляду.

Оригінал Конституції Пилипа Орлика: що відомо

  • Конституцію зберігають в Національному архіві Швеції.
  • Міністерству закордонних справ України довелось вести перемовини зі шведською стороною, аби Конституцію передали Україні для святкування 30-річчя Незалежності.
  • Володимир Зеленський раніше заявляв, що документ зможуть побачити всі бажаючі з 16 серпня.