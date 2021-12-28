Та неприємні питання можуть бути поставлені другій особі в Нацбанку Катерині Рожковій. Ця дивна історія нагадує справжній детектив.

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Мовиться про борги нашої національної компанії Укрзалізниці. Історія сягає своїм корінням 2011 – 2012 років, коли при владі був Віктор Янукович, а Україна стрімголов готувалася до Євро-2012.

Досі зараз є популярним міф про те, що тільки тоді, перед Євро-2012, відбувалася модернізація УЗ. Однак мало хто знає чи розуміє, якою ціною це робилося.

Україна тоді запозичала астрономічні суми в доларах під величезні двозначні відсотки. Ці кредити принципово бралися в російських банках. За ці гроші без конкурсів також за астрономічні суми купувалися потяги. Наприклад, було придбано 2 пасажирських Skoda, які взяли без запасних частин та гарантійного обслуговування.

І коли вже зараз прийшов час ремонту, то його було неможливов зробити, внаслідок чого Skoda декілька років стояли під парканом. І тільки зараз їх почали ремонтувати. Перша з них має поїхати на межі 2021 та 2022 років.

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Деталі грандіозної оборудки

Кредити в російських банках бралися і 2 дочірніми підприємствами УЗ:

"Південна залізниця";

"Південно-Західна залізниця".

Вони уклали з ПАТ "Промінвестбанк" 9 кредитних договорів на загальну суму 196,25 мільйона доларів США.

"Промінвестбанк" на той момент уже належав російській державній корпорації ВЕБ, яка була створена Кремлем для здійснення своїх експансій – це не банк як такий, а корпорація, як вони самі кажуть:

"национальный институт развития, содействующий повышению конкурентоспособности национальной экономики и ее модернизации. Свою миссию мы осуществляем через финансирование инвестиционных проектов национального значения. Реализация подобных проектов способствует диверсификации и повышению эффективности экономики России".

Одним з таких проєктів "повышению конкурентоспособности национальной экономики" Росії стала купівля "Промінвестбанку" в Україні. У січні 2009 року Держкомісія з цінних паперів та фондового ринку повідомила, що ВЕБ став власником 75% акцій "Промінвестбанку".

Це був один з найстаріших банків в Україні, які кредитував великі промислові підприємства. Тому, ставши акціонером ПІБ, російський ВЕБ, наглядову раду якого очолював тодішній російський прем'єр-міністр Володимир Путін, сподівався контролювати і кредиторів – українські заводи.

До чого тут Тимошенко

Окрім банку, російський ВЕБ купив в Україні половину акцій "Запоріжсталі" та контрольний пакет "Індустріального союзу Донбасу".

До речі, як писав російський Forbes, "частина коштів, витрачених ВЕБ на покупку українського холдингу "Індустріальний союз Донбасу", з ініціативи російської влади могла бути вкладена у фінансування кампанії Юлії Тимошенко, яка брала участь у виборах президента України у 2010 році".



Є підозра, що до історії вплутана і Юлія Тимошенко / Фото 24 каналу

За словами одного з джерел Forbes, ВЕБ заплатив за контрольний пакет ІСД приблизно 1 мільярд доларів. Приблизно 300 мільйонів доларів з них пішло на фінансування передвиборчої програми Тимошенко, сказав він.

Зараз це твердження є одним з предметів позову Тимошенко до мене, хоча саму публікацію в російському Forbes вона не оскаржувала.

VR Global Partners

Повернімося до справ Укрзалізниці. Одним словом, ви зрозуміли вже, що ВЕБ – це не про бізнес, а про політику.

У 2014 році Росія напала на Україну. Розуміючи, що "Промінвестбанк", який контролюється російською державною корпорацією ВЕБ, навряд чи зможе розраховувати на повернення коштів від УЗ, банкіри вирішили продати борг.

У лютому 2019 року банк передав на користь такої собі компанії VR Global Partners, L.P. усі права вимоги за укладеними кредитними договорами та договорами забезпечення. У такий спосіб відбулась спроба замінити особу кредитора в зобов'язанні.

Що відомо про компанію VR Global Partners Вона діє у формі "обмеженого партнерства", яке створене в офшорній зоні на Кайманових островах, з місцем розташування за адресою: 190 Елжін Авеню, Джорджтаун, Великий Кайман KY1-9005, Кайманові острови.

Борг у росіян вони купили начебто з дисконтом 50% – розмір сукупної заборгованості за кредитними договорами становив 255 мільйони доларів, а VR Global Partners погодилася сплатити 123 мільйони.

Я працював у наглядовій раді УЗ і можу казати впевнено: Укрзалізниця не відмовлялася від своїх зобов'язань по кредитах, але неодноразово звертала увагу, що компанія VR Global Partners не є фінансовою установою в розумінні українського законодавства. Відповідно, не може бути кредитором.

Аналізуючи договір купівлі-продажу прав вимоги від лютого 2019 року, укладений між "Промінвестбанк" (читай – Росією) і компанією VR Global Partners, можна дійти висновку, що даний договір є договором факторингу,

– сказано в позові, поданому УЗ.

Компанія VR Global Partners повинна була мати ліцензію на факторингову діяльність, якої в неї не було.

Позиція УЗ полягала в тому, що для переведення вимоги з російського банку на Кайманові острови і було "укладено удаваний договір купівлі–продажу права вимоги з метою приховання факту укладення договору факторингу".

Це створило наслідки – "Порушення вимог до форми, змісту, суб'єктного складу договору факторингу відповідно до статті 203 ЦК України зумовлює його недійсність".

Окрім того, компанія VR Global Partners не лише не має статусу фінансової установи. За законом України "Про фінпослуги", тільки така компанія має право здійснювати фінансові, зокрема й факторингові операції. Крім того, компанія не є резидентом України.

Чим все закінчилось

Розгляд суперечки пройшов через усі інстанції. Рішення Верховного Суду остаточно встановлює недійсність договору купівлі-продажу прав вимоги між "Промінвестбанком" та VR Global Partners за кредитними договорами АТ "Укрзалізниця".

Тепер претензії до УЗ може висувати лише "Промінвестбанк", належний російській державі. І тепер ми будемо окремо це з'ясовувати.

Що зробила Рожкова

І ще один дуже цікавий момент. Ця угода переуступки боргу була погоджена в Нацбанку першою заступницею голови, яка там перебуває ще з часів Валерії Гонтаревої – свій підпис поставила Катерина Рожкова.



Катерина Рожкова / Фото Нацбанку

Це сталося в лютому 2019 року, за півтора місяця до виборів президента. Зацікавленою стороною в продажу боргу було керівнцтво "Промінввестбанку". Його очолював Андій Рожок, якого називають дуже близьким до Рожкової. І не тільки в професійній сфері.

Однак у професійній теж:

в 2009 – 2012 році Рожок був головою правління "Фінбанку";

Рожкова у 2010 – 2013 роках була заступником голови правління "Фінбанку" (Одеса).

Чи не було тут конфлікту інтересів – нехай тепер з'ясовують правоохоронні органи.



Подача цього позову була ініціативою нашого складу наглядової ради. А успішне завершення – одне з досягнень голови правління Олександра Камишина та Антикризового штабу, створеного на чолі з міністром інфраструктури Олександром Кубраковим.

Ще один показовий момент

Президентом VR Capital Group є Річард Дейтц, який позиціонує себе інвестором в економіку України. Вони вклали гроші в альтернативну енергетику та забронювали на десятиліття наперед астрономічний зелений тариф.

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Компанія є власником електростанції "Кам'янець-Подільська" в Хмельницькій області, компанії "Солар Капітал" в Херсонській області та низки невеликих станцій в Миколаївській області.

А тепер найцікавіше – партнером VR Capital Group була група ICU, яка належить інвестиційному банкіру Порошенка Макару Пасенюку, який поселився в Лондоні після зміни влади.

Хто був у групі ICU

Саме вихідцем з цієї групи був міністр енергетики часів Порошенка Володимир Демчишин , який зараз у бігах по справі про державну зраду разом з Медведчуком і Порошенком, коли вони купували вугілля у терористів.

, який зараз у бігах по справі про державну зраду разом з Медведчуком і Порошенком, коли вони купували вугілля у терористів. Інший виходець з цієї групи – це Дмитро Вовк , колишній менеджер Roshen, який очолював регулятора енергетики НКРЕ та погодив схему "Роттердам+", збитки за якою становлять 40 мільярдів за експертизами в рамках справи НАБУ. Вовк також в бігах.

, колишній менеджер Roshen, який очолював регулятора енергетики НКРЕ та погодив схему "Роттердам+", збитки за якою становлять 40 мільярдів за експертизами в рамках справи НАБУ. Вовк також в бігах. Третя особа – Валерія Гонтарева, ексочільниця Нацбанку, яка оселилася в Лондоні.

Дивні такі інвестори з VR Capital, партнери яких повтікали з України.

Однак, будуючи сонячні станції, вони хоча б якісь кошти вкладали в Україну, які гарантовано відбили би через зелений тариф. Я не розумію, яким інвестором вони можуть бути, коли купили борг в російського банку?

Інвестором в російську економіку, в російське підприємство – можливо. Однак не в Україну.

Хто такий Кеннет Рапоза

Цікаво, що на підтримку цих "інвесторів" писав статті проросійський коментатор американського сайту Forbes Кеннет Рапоза.

Він відомий постійною публікацією негативних матеріалів про Україну, зображаючи нас як "корупційну Саудівську Аравію". Це не дивно, адже цей автор має свій профіль на сайті Медведчука.

Дивно, що VR Capital отримав захист від нього. Хоча, можливо, це теж варто розуміти як саме собою зрозуміле, адже борг вони перекупили в росіян.

Зрештою, в цій дивній історії дуже багато моментів, які мали б з'ясовувати правоохоронці. Головне, що досягнуто на сьогодні – ризик втрати 4 мільярдів Укрзалізницею ліквідовано спільними зусиллями української влади та рішенням реформованого Верховного суду України.