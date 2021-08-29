Представители Одесской таможни опровергли информацию о возможной отсрочке запрета на въезд авто с номерными знаками Приднестровья. Накануне, 28 августа, они ошибочно опубликовали пост, где упоминали возможный перенос этой даты на январь 2022 года.

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Тогда же ряд медиа со ссылкой на одесских таможенников сообщил о соответствующем обращении посольства Молдовы в Украине в Министерство иностранных дел. Впоследствии пост таможни исправили и опровергли.

Нейтральные номера вместо приднестровских

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Молдове Марко Шевченко в феврале 2021 года встретился с исполняющим обязанности премьер-министра Молдовы Аурелиу Чокоем. Представители стран договорились, что в Украину не будут пропускать автомобили с номерными знаками Приднестровья.

Справка. Приднестровский регион Молдовы самостоятельно отделился и провозгласил себя автономным государством. На его территории находится почти 1 700 российских военных. Международное сообщество не признало автономию.

Шевченко и Чокой пришли к согласию, что через границу с Украиной должны пропускать только автомобили с нейтральными номерами. Речь идет об установленных в Молдове образцах с наклейкой "MD" и государственной регистрацией.

У жителей Приднестровья есть возможность перерегистрации номерных знаков с сентября 2018 года. С этой целью открыли специальные пункты, услугами которых уже воспользовались более 4 тысяч раз.

Сотрудничество Украины и Молдовы: последние новости

Президенты Украины и Молдовы встретились 27 августа в Кишиневе. Владимир Зеленский пообещал Майе Санду поддерживать суверенитет Молдовы.

Украинский президент также выступил за усиление присутствия сил НАТО в Черном море. Это позволит усилить безопасность в регионе.

Премьер-министры Украины и Молдовы встретились 28 августа, чтобы внести изменения в Соглашение о свободной торговле. Денис Шмыгаль и Наталья Гаврилица подписали документ, объединивший торговые режимы двух стран.

Текст публикации Одесской таможни:

"Информация об отсрочке запрета допуска к участию в международном дорожном движении автомобилей из Приднестровского региона Молдовы, которые не имеют номерных знаков нейтрального образца, размещена ошибочно".