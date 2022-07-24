Кроме сильного дождя, синоптики прогнозируют шквалы и град до конца суток. В частности, штормовой ветер будет достигать 15 – 20 метров в секунду.

Актуально Снова сильная жара и +39 градусов: прогноз погоды на неделю 25 – 31 июля

В каких областях ждать непогоду

Львовской,

Ивано-Франковской,

Тернопольской,

Закарпатской,

Черновицкой,

Волынской,

Винницкой,

Житомирской,

Черкасской,

Киевской,

Хмельницкой,

Ровненской,

Одесской,

Черниговской.

В то же время воздух все равно будет теплым. Так, в Одессе столбики термометров поднимутся до +30…+32 градусов, в Ужгороде и Киеве – до +29…+31 градусов, в Черкассах и Чернигове – до +28…+30 градусов.

На Западе Украины будет свежее – +24…+26 градусов, только во Львове столбики термометров поднимутся выше на 1 градус.

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