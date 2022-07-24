Окрім сильного дощу, синоптики також прогнозують шквали та град до кінця доби. Зокрема, штормовий вітер сягатиме 15 – 20 метрів на секунду.
Актуально Знову сильна спека та +39 градусів: прогноз погоди на тиждень 25 – 31 липня
У яких областях чекати негоду
- Львівській,
- Івано-Франківській,
- Тернопільській,
- Закарпатській,
- Чернівецькій,
- Волинській,
- Вінницькій,
- Житомирській,
- Черкаській,
- Київській,
- Хмельницькій,
- Рівненській,
- Одеській,
- Чернігівській.
Водночас повітря все одно буде теплим. Так, в Одесі стовпчики термометрів підіймуться до +30...+32 градусів, в Ужгороді та Києві – до +29...+31 градусів, у Черкасах та Чернігові – до +28...+30 градусів.
На Заході України буде свіжіше – +24...+26 градусів, лише у Львові стовпчики термометрів підіймуться вище на 1 градус.
Читайте також Рятують від пекельного вогню: із грецького острова Лесбос евакуюють туристів – моторошне відео
Останні новини про погоду в Україні
- Останній тиждень липня стане для українців дуже спекотним. Місцями температура повітря сягатиме +39 градусів. Комфортну погоду прогнозують лише у Харкові. Там стовпчики термометрів коливатимуться у межах +24...+26 градусів.
- До речі, серпень також буде спекотним. Синоптики розповіли, що впродовж третього місяця літа переважатиме антициклональна погода. Вона сприятиме збільшенню дефіциту опадів, зростанню посушливості та посиленню пожежної небезпеки. При цьому можливі зливи, грози, шквали і град.