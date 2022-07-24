Окрім сильного дощу, синоптики також прогнозують шквали та град до кінця доби. Зокрема, штормовий вітер сягатиме 15 – 20 метрів на секунду.

Актуально Знову сильна спека та +39 градусів: прогноз погоди на тиждень 25 – 31 липня

У яких областях чекати негоду

Львівській,

Івано-Франківській,

Тернопільській,

Закарпатській,

Чернівецькій,

Волинській,

Вінницькій,

Житомирській,

Черкаській,

Київській,

Хмельницькій,

Рівненській,

Одеській,

Чернігівській.

Водночас повітря все одно буде теплим. Так, в Одесі стовпчики термометрів підіймуться до +30...+32 градусів, в Ужгороді та Києві – до +29...+31 градусів, у Черкасах та Чернігові – до +28...+30 градусів.

На Заході України буде свіжіше – +24...+26 градусів, лише у Львові стовпчики термометрів підіймуться вище на 1 градус.

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