Не все гости посещают Украину публично, отметил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

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Политик отметил, что у нас много друзей, которые поддерживают, но не все они публичные. С ними проводятся консультации и встречи.

Например, вчера у нас был в бывший министр обороны США, с которым мы общались по поводу ситуации, связанной с происходящим на территории нашей страны,

– рассказал Данилов.

Как готовили визит Джонсона

Визиту премьера Великобритании Бориса Джонсона тоже предшествовала большая работа. Данилов говорит, что поездку готовили определенный период. Однако и это происходило в закрытом режиме. Украинцы узнали только тогда, когда визит состоялся.

Интересно – У Джонсона могла быть информация о предложениях Путина для Зеленского, – Магда: