Об этом заявил Министр обороны Республики Польша Мариуш Блащак. Он заверил, что украинцы уже получили оружие.

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"Колонна с боеприпасами, которые мы передаем Украине, уже поступила к нашим соседям. Мы поддерживаем украинцев, мы солидарны и решительно выступаем против российской агрессии", – сказал Блащак.

Ответ украинской армии

ВСУ сообщили, что это важная поддержка суверенитета. Они поблагодарили Польшу.

"Вооруженные Силы Украины благодарны Народу, Президенту, Парламенту, Правительству, Министерству обороны и Вооруженным Силам Республики Польша за важный военный дар Польши и за поддержку суверенитета, территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Крым", – написали в Генштабе.

Текст публикации Генштаба ВСУ в фейсбук

Министр обороны Республики Польша Мариуш Блащак: "Колонна с боеприпасами, которые мы передаем Украине, уже поступила нашим соседям. Мы поддерживаем украинцев, мы солидарны и решительно выступаем против российской агрессии".

Вооруженные Силы Украины благодарны Народу, Президенту, Парламенту, Правительству, Министерству обороны и Вооруженным Силам Республики Польша за важный военный дар Польши и поддержку суверенитета, территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Крым.

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