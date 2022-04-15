В Украину продолжают возвращаться ее граждане, которые после начала полномасштабной войны покинули родной дом и уехали за границу.
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Почти миллион украинцев вернулись домой
870 тысяч украинских беженцев, покинувших страну после российского вторжения, уже вернулись на родину,
– заявили в ООН.
Там уточнили, что каждый день в Украину возвращаются около 30 тысяч человек. Массовое возвращение усугубляет проблемы гуманитарного характера внутри Украины.
Обратите внимание, Анджей Дуда подписал изменения в закон о помощи гражданам Украины. Они упрощают получение налогового номера несовершеннолетними и лицами с инвалидностью.
Обратите внимание – мужчин, которые не вернулись из-за границы во время войны, могут наказывать: смотрите видео