Чтобы спасти свою семью из-под вражеских обстрелов в маленькой деревне Степное Запорожской области, Валентин Николаевич проехал за рулем старенького авто несколько суток.

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Ранее видео с дедушкой, который на руках держит свою внучку, облетело все соцсети. Теперь о трогательной истории 84-летнего мужчины рассказали в UNICEF Ukraine.

Дедушка из Запорожья спас свою семью из-под обстрелов

Семье пришлось почти месяц прятаться от бомбардировок в подвале дома в селе Степное Запорожской области. В семье заканчивались запасы продовольствия. Поэтому 84-летний Валентин Николаевич – единственный водитель в семье – повез родных в Ивано-Франковск.

Первую остановку семья совершила в центре для беженцев в Запорожье. Там-то фотограф и сделал видео и фото дедушки, который колышет свою 6-месячную внучку Изабеллу.

Я в детстве играл патронами, но не хочу, чтобы у моих внуков было такое же детство,

– рассказал Валентин Николаевич.

Благодаря Валентину Николаевичу, многодетная семья с собачкой добралась в безопасное место на Западе. На с таром авто он вывез в Ивано-Франковск своих 3 внуков, невестку Марию, сына и собачку.

Сейчас вся семья наконец-то в безопасности. Однако, к сожалению, они не знают, смогут ли когда-нибудь вернуться домой.