Щоб врятувати свою родину із-під ворожих обстрілів у маленькому селі Степове Запорізької області, Валентин Миколайович проїхав за кермом старенького авто декілька діб.

До теми Українців розчулив дідусь, який оберігає малюка у центрі біженців у Запоріжжі

Раніше відео із дідусем, який на руках тримає свою внучку облетіло всі соцмережі. Тепер про зворушливу історію 84-річного чоловіка розповіли у UNICEF Ukraine.

Дідусь із Запоріжжя врятував свою родину з-під обстрілів

Родині довелось майже місяць ховатись від бомбардувань у підвалі будинку в селі Степове Запорізької області. У сім'ї закінчувались запаси харчів. Тож 84-річний Валентин Миколайович – єдиний водій у родині – повіз рідних до Івано-Франківська.

Першу зупинку родина зробила у центрі для біженців у Запоріжжі. Саме там фотограф і зробив відео та фото дідуся, який колише свою 6-місячну внучку Ізабеллу.

Я у дитинстві грав патронами, та не хочу, щоб у моїх онуків було таке саме дитинство,

– розповів Валентин Миколайович.

Завдяки Валентину Миколайовичу, багатодітна родина із песиком добралась у безпечне місце на Заході. Стареньким авто він вивіз в Івано-Франківськ своїх 3 онуків, невістку Марію, сина та собачку.

Зараз уся родина нарешті в безпеці. Однак, на жаль, вони не знають, чи зможуть колись повернутись додому.

Дідусь із Запоріжжя вивіз родину з-під обстрілів / UNICEF Ukraine