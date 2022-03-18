Большинство вернувшихся – мужчины. Всего с начала войны в Украину вернулись более 302 тысяч украинцев.

Важно Укрзализныця добавляет еще один эвакуационный рейс: куда будет следовать 18 марта

Подавляющее большинство это мужчины, готовые с оружием в руках защищать Родину. Гордимся нашими земляками!

– написали в Госпогранслужбе.

Кроме того, на западных границах вчера оформили около 800 транспортных средств с гуманитарными грузами.

Украинцы все еще выезжают

За 17 марта из Украины выехали 55 тысяч человек. Большинство (33 тысячи) пересекли границу с Польшей. Как сообщил заместитель Верховного комиссара по делам беженцев Рауф Мазу, с начала войны из Украины выехало более 3 миллионов человек.

В целом пассажиропоток относительно предыдущих суток существенно уменьшился. А очереди как для пешеходов, так и транспортных средств отсутствуют практически во всех направлениях.

Если хотите выехать из Украины, то советуем:

выбрать пропускной пункт без очередей на фейсбуке-странице, которая обновляет данные каждые два часа.

при необходимости получить консультацию по пересечению границы можно по телефонам в следующей ссылке.

Эвакуация из Мариуполя на фоне разрушенного города и под обстрелами: смотрите видео



