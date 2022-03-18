Більшість із тих, хто повернувся, – чоловіки. Загалом з початку війни до України повернулися понад 302 тисячі українців.

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Переважна більшість це чоловіки, які готові зі зброєю в руках захищати Батьківщину. Пишаємося нашими земляками!,

– написали в Держприкордонслужбі.

Крім того, на західних кордонах вчора оформили майже 800 транспортних засобів з гуманітарними вантажами.

Українці все ще виїжджають

За 17 березня з України виїхали 55 тисяч осіб. Більшість (33 тисячі) перетнули кордон з Польщею. Як повідомив заступник Верховного комісара у справах біженців Рауф Мазу, з початку війни з України виїхало понад 3 мільйони осіб.

Загалом пасажиропотік відносно попередньої доби суттєво зменшився. А черги, як для пішоходів, так і транспортних засобів, відсутні практично на всіх напрямках.

Якщо бажаєте виїхати з України, то радимо:

обрати пропускний пункт без черг на фейсбук-сторінці, яка оновлює дані кожні дві години.

при потребі отримати консультацію щодо перетину кордону можна за телефонами у наступному посиланні.

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