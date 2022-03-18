Так, перевізник щодня призначає додаткові евакуаційні рейси. І, окрім раніше оголошеного графіку на 18 березня, додав на сьогодні ще один рейс – Інтерсіті+ з Харкова до Львова. Він відправиться о 14:30.
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Додатково призначені евакуаційні рейси на 18 березня:
Київ, Дарницький вокзал:
- 1:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Харків;
- 8:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Львів;
- 17:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Львів.
Харків:
- 8:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів;
- 9:40 – №229/230 Харків – Ужгород;
- 13:00 – №239/240 Харків – Львів;
- 14:30 – Інтерсіті+ Харків – Львів.
Дніпро:
- 17:00 – №503/504 Дніпро – Вінниця;
- 20:00 – №226/225 Дніпро – Чоп.
Краматорськ:
- 13:00 – №277/278 Краматорськ – Львів;
- 16:00 – №279/280 Краматорськ – Львів.
Запоріжжя:
- 10:00 – №902/901 Запоріжжя – Чоп.
Додаткові рейси також вирушать з Одеси до Ужгорода о 22:32, з Києва до Хелма о 19:13.
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