Так, перевізник щодня призначає додаткові евакуаційні рейси. І, окрім раніше оголошеного графіку на 18 березня, додав на сьогодні ще один рейс – Інтерсіті+ з Харкова до Львова. Він відправиться о 14:30.

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Додатково призначені евакуаційні рейси на 18 березня:

Київ, Дарницький вокзал:

1:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Харків ;

; 8:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Львів ;

; 17:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Львів.

Харків:

8:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів ;

; 9:40 – №229/230 Харків – Ужгород ;

; 13:00 – №239/240 Харків – Львів ;

; 14:30 – Інтерсіті+ Харків – Львів.

Дніпро:

17:00 – №503/504 Дніпро – Вінниця ;

; 20:00 – №226/225 Дніпро – Чоп.

Краматорськ:

13:00 – №277/278 Краматорськ – Львів ;

; 16:00 – №279/280 Краматорськ – Львів.

Запоріжжя:

10:00 – №902/901 Запоріжжя – Чоп.

Додаткові рейси також вирушать з Одеси до Ужгорода о 22:32, з Києва до Хелма о 19:13.

Зауважимо, від початку повномасштабної війни Росії проти України залізницею евакуювалися 2,6 мільйона громадян.

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