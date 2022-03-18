Так, перевозчик ежедневно назначает дополнительные эвакуационные рейсы. И, кроме ранее объявленного графика на 18 марта, добавил сегодня еще один рейс – Интерсити+ из Харькова во Львов. Он отправится в 14.30.

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Дополнительно назначены эвакуационные рейсы на 18 марта:

Киев, Дарницкий вокзал:

  • 1:00 – Интерсити+ Дарница – Харьков;
  • 8:00 – Интерсити+ Дарница – Львов;
  • 17:00 – Интерсити+ Дарница – Львов.

Харьков:

  • 8:00 – Интерсити+ Харьков – Львов;
  • 9:40 – №229/230 Харьков – Ужгород;
  • 13:00 – №239/240 Харьков – Львов;
  • 14:30 – Интерсити+ Харьков – Львов.

Днепр:

  • 17:00 – №503/504 Днепр – Винница;
  • 20:00 – №226/225 Днепр – Чоп.

Краматорск:

  • 13:00 – №277/278 Краматорск – Львов;
  • 16:00 – №279/280 Краматорск – Львов.

Запорожье:

  • 10:00 – №902/901 Запорожье – Чоп.

Дополнительные рейсы также отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32, из Киева в Хелм в 19:13.

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