Сколько украинцев уехали за границу

Всего за сутки границу с Украиной пересекли свыше 63 тысяч человек, в том числе выехали свыше 43 тысяч человек. Из них 28 тысяч пересекли границу на украинско-польском участке.

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Пограничники подчеркнули, что для пересечения границы в ЕС можно выбрать пункты пропуска на границе с Венгрией, Словакией, Румынией и Молдовой. Пока почти на всех направлениях отсутствуют очереди.

Сколько украинцев вернулись домой

В Украину за минувшие сутки прибыли более 19 тысяч человек. Из них более 16 тысяч – украинцы, подавляющее большинство из которых – мужчины, которые готовы защищать Родину с оружием в руках.

Искренне благодарны нашим соотечественникам! В общем, с начала открытой вооруженной агрессии в Украину вернулись около 386 тысяч наших сограждан,

– сообщили в ГПСУ.

К слову, жители Закарпатья, подозреваемые в незаконном перемещении украинцев в Венгрию, пытались сбежать от пограничников во время задержания. Они при этом хотели переехать пограничников. Подробности – читайте здесь.

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