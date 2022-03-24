Скільки українців виїхали за кордон
Загалом за добу кордон з Україною перетнули понад 63 тисячі осіб, зокрема виїхали понад 43 тисячі осіб. З них 28 тисяч перетнули кордон на українсько-польській ділянці.
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Прикордонники наголосили, що для перетину кордону до ЄС можна обрати також пункти пропуску на межі з Угорщиною, Словаччиною, Румунією і Молдовою. Наразі майже на всіх напрямках відсутні черги.
Скільки українців повернулися додому
До України за минулу добу прибули понад 19 тисяч осіб. З них понад 16 тисяч – українці, переважна більшість з яких чоловіки, які готові захищати Батьківщину зі зброєю в руках.
Щиро вдячні нашим співвітчизниками! Загалом, з початку відкритої збройної агресії до України повернулися близько 386 тисяч наших співгромадян,
– повідомили в ДПСУ.
До слова, жителі Закарпаття, яких підозрюють у незаконному переміщенні українців в Угорщину, намагалися втекти від прикордонників під час затримання. Вони, при цьому, хотіли переїхати прикордонників. Деталі – читайте тут.
Цікаво – Чоловік намагався перетнути кордон у "бебі-боксі":