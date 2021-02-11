Европейский парламент утвердил резолюцию о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации. В ней говорится о коррупции, отсутствии политической воли обеспечить независимость судебных институтов и прочее.

Резолюцию поддержали 676 депутатов. Она состоит из нескольких частей, в которых жестоко критикуют Киев.

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Докладчиком по Украине выступил немецкий депутат от группы Европейской народной партии Михаэль Галлер.

Украина имеет европейскую перспективу и может подать заявку на вступление в Союз при условии, что она соблюдает все копенгагенские критерии и принципы демократии, уважает основные свободы, права человека,

– говорится в преамбуле.

Почему Европарламент раскритиковал Украину

►Местные выборы 2020 года

Согласно оценке гражданского общества и экспертов, кандидаты и члены избирательных комиссий не смогли должным образом подготовиться к регистрации. Все потому, что Избирательный кодекс одобрили непосредственно перед избирательным процессом.

Кроме того, ввели механизмы контроля сверху вниз, что закрепляют принцип императивного мандата. Демократический характер выборов ослабила также привязка партийных списков к минимальному количеству избирателей в 10 тысяч.

►Работа Верховной Рады

Во второй половине 2019 года темпы законодательной деятельности для быстрого выполнения реформы, обещанной в ходе избирательных кампаний, были непрерывными. Иногда это происходило в ущерб парламентскому контролю, прозрачности и качеству законодательства.

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►Коррупция

Несмотря на заметный прогресс, широко распространенная коррупция продолжает тормозить процесс реформ в Украине. Конституционный кризис является угрозой способности президента и Верховной Рады проводить реформы,

– отметил Галлер.

Он добавил, что "олигархи, похоже, восстанавливают политическое влияние".

►Реформы не реализовывает полностью

В резолюции утверждают, что весь потенциал проведенных реформ не реализуют. Это связано с институциональными проблемами, отсутствием четких ориентиров, ограниченными ресурсами и внешними факторами. Также влияет отсутствие политической решимости обеспечить полную независимость судебных и экономических институтов и недопущения выборочного использования правосудия.

►Расследование преступлений военных не проводят

В Украине отсутствует прогресс в уголовном производстве серьезных нарушений прав человека, вероятно, совершенных военнослужащими Вооруженных сил. Также есть задержка и недостаточный прогресс в расследовании преступлений, связанных с Майданом.

►Свобода СМИ

Необходимо ослабить жесткую хватку олигархов над СМИ, поощрить редакционную независимость и бороться с безнаказанностью за преступления насилия против журналистов,

– подчеркнули в резолюции.

Депутаты отметили ситуации с гендерным равенством, ЛГБТ и ромами. "Реализация Соглашения об ассоциации в социальной сфере остается неудовлетворительной, поскольку Украина ратифицировала основные международные инструменты, но по-прежнему не выполняет их".

Европарламент также осудил деятельность базы "Миротворец". Депутаты подчеркнули, что она создает напряженность в обществе и неправомерно использует личные данные сотен людей.