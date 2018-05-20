Украину и Румынию соединят поездом

Между Украиной и Румынией запустят поезд, который соединит крупные города по обе стороны границы.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.

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Соответствующая договоренность была достигнута во время заседания Рабочей группы по вопросам транспорта и инфраструктуры между Украиной и Румынией.

На обсуждение вынесли вопрос о развитии железнодорожного и автомобильного сообщения, организации пассажирских и грузовых перевозок (в частности связанных с пересечением границы и работой пунктов пропуска) и вопросы получения разрешений на двусторонние и транзитные перевозки.

Относительно железнодорожных перевозок удалось достичь согласия о введении с 1 января 2019 года двух пар поездов в обе стороны между румынским городом Сучава и украинскими Черновцами с пересадкой на станции Вадул-Сирет.

К слову, расстояние между Черновцами и Сучавой составляет примерно 85 километров.



Ранее в "Укрзализныце" анонсировали повышение цен на билеты.