Україну і Румунію з'єднають поїздом
Між Україною та Румунією запустять поїзд, який з'єднає великі міста по обидва боки кордону.
Про це інформує Міністерство інфраструктури.
Читайте також: Поїздом із Києва до Баку: в "Укрзалізниці" додали новий напрям
Відповідної домовленості було досягнуто під час засідання Робочої групи з питань транспорту та інфраструктури між Україною та Румунією.
На обговорення винесли питання про розвиток залізничного та автомобільного сполучення, організації пасажирських та вантажних перевезень (зокрема пов’язаних з перетином кодону та роботою пунктів пропуску) та питання отримання дозволів на двосторонні та транзитні перевезення.
Щодо залізничних перевезень вдалось досягнути згоди про введення з 1 січня 2019 року двох пар поїздів в обидві сторони між румунським містом Сучава та українськими Чернівцями з пересадкою на станцїї Вадул-Сірет.
До слова, відстань між Чернівцями і Сучавою становить приблизно 85 кілометрів.
Раніше в "Укрзалізниці" анонсували підвищення цін на квитки.