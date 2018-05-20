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КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Україну і Румунію з'єднають поїздом

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Між Чернівцями і Сучавою запустять поїзд
Між Чернівцями і Сучавою запустять поїзд / Фото із відкритих джерел

Між Україною та Румунією запустять поїзд, який з'єднає великі міста по обидва боки кордону.

Про це інформує Міністерство інфраструктури.

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Відповідної домовленості було досягнуто під час засідання Робочої групи з питань транспорту та інфраструктури між Україною та Румунією.

На обговорення винесли питання про розвиток залізничного та автомобільного сполучення, організації пасажирських та вантажних перевезень (зокрема пов’язаних з перетином кодону та роботою пунктів пропуску) та питання отримання дозволів на двосторонні та транзитні перевезення.

Щодо залізничних перевезень вдалось досягнути згоди про введення з 1 січня 2019 року двох пар поїздів в обидві сторони між румунським містом Сучава та українськими Чернівцями з пересадкою на станцїї Вадул-Сірет.

До слова, відстань між Чернівцями і Сучавою становить приблизно 85 кілометрів.

Раніше в "Укрзалізниці" анонсували підвищення цін на квитки.

Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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