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      Украину накроет густой туман: синоптики назвали области

      6 Читати новину українською
      Украину 15 октября накроет туман
      Украину 15 октября накроет туман / gp.by

      В Украине продолжается настоящее бабье лето – погода теплая и солнечная. Однако, завтра, 14 октября, часть центральных и южных областей накроет утренний туман.

      Из-за осложнения погодных условий синоптики уже объявили штормовое предупреждение – І уровень опасности, желтый.

      Интересно: Карпаты снова замело: фото с заснеженной вершины

      Ночью и утром 15 октября в южной части, центральных, восточных областях и местами в Карпатах туман, видимость 200-500 метров,
      – рассказали синоптики.

      Так, туман накроет центральные регионы – Винницкую область, Черкасскую, Полтавскую, Кировоградскую, Днепропетровскую, и южные – Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Запорожскую и оккупированный Крым.


      Укргидрометцентр предупреждает о тумане в Украине

      Также синоптики предупреждают, что 15 октября в восточных и части южных областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

      Как водителям ездить в тумане: советы

      Езда в туман или в условиях плохой видимости – одно из наиболее рискованных упражнений, которые приходится осваивать водителю. Чтобы уберечь себя и своих пассажиров, водителям стоит придерживаться нескольких простых правил:

      • Уменьшите скорость до такой, чтобы видимого расстояния вам хватило для экстренной остановки.
      • Включите ближний свет, чтобы сделать свою машину заметной для других участников движения. Если машина укомплектована противотуманными фарами, включите именно их.
      • Не пытайтесь маневрировать, обгонять или идти на опережение с другими авто.
      • В загородных поездках в густом тумане пользуйтесь GPS-навигатором, экран которого будет подсказывать общее направление движения, будущие повороты и транспортные развязки.

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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода
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