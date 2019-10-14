Украину накроет густой туман: синоптики назвали области

В Украине продолжается настоящее бабье лето – погода теплая и солнечная. Однако, завтра, 14 октября, часть центральных и южных областей накроет утренний туман.

Из-за осложнения погодных условий синоптики уже объявили штормовое предупреждение – І уровень опасности, желтый.

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Ночью и утром 15 октября в южной части, центральных, восточных областях и местами в Карпатах туман, видимость 200-500 метров,

– рассказали синоптики.

Так, туман накроет центральные регионы – Винницкую область, Черкасскую, Полтавскую, Кировоградскую, Днепропетровскую, и южные – Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Запорожскую и оккупированный Крым.



Укргидрометцентр предупреждает о тумане в Украине

Также синоптики предупреждают, что 15 октября в восточных и части южных областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как водителям ездить в тумане: советы

Езда в туман или в условиях плохой видимости – одно из наиболее рискованных упражнений, которые приходится осваивать водителю. Чтобы уберечь себя и своих пассажиров, водителям стоит придерживаться нескольких простых правил: