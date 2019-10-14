Україну вкриє густий туман: синоптики назвали області

В Україні триває справжнє бабине літо - погода тепла і сонячна. Проте, завтра, 14 жовтня, частину центральних та південних областей накриє ранковий туман.

Через ускладнення погодних умов синоптики вже оголосили штормове попередження – І рівень небезпечності, жовтий.

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Вночі та вранці 15 жовтня у південній частині, центральних, місцями східних областях та в Карпатах туман, видимість 200-500 метрів,

– розповіли синоптики.

Так, туман накриє центральні регіони – Вінниччину, Черкащину, Полтавщину, Кіровоградщину, Дніпропетровщину, та південні – Одещину, Миколаївщину, Херсонщину, Запоріжчину та окупований Крим.



Укргідрометцентр попереджає про туман в Україні

Також синоптики попереджають, що 15 жовтня у східних та частині південних областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Як водіям їздити в тумані: поради

Їзда в туман, або в умовах поганої видимості – одна з найбільш ризикованих вправ, які доводиться освоювати водієві. Аби вберегти себе та своїх пасажирів, водям варто дотримуватися кількох простих правил: