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      Україну вкриє густий туман: синоптики назвали області

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      Україну 15 жовтня накриє туман
      Україну 15 жовтня накриє туман / gp.by

      В Україні триває справжнє бабине літо - погода тепла і сонячна. Проте, завтра, 14 жовтня, частину центральних та південних областей накриє ранковий туман.

      Через ускладнення погодних умов синоптики вже оголосили штормове попередження – І рівень небезпечності, жовтий.

      Цікаво: Карпати знову замело: фото з засніженої вершини

      Вночі та вранці 15 жовтня у південній частині, центральних, місцями східних областях та в Карпатах туман, видимість 200-500 метрів,
      – розповіли синоптики.

      Так, туман накриє центральні регіони – Вінниччину, Черкащину, Полтавщину, Кіровоградщину, Дніпропетровщину, та південні – Одещину, Миколаївщину, Херсонщину, Запоріжчину та окупований Крим.


      Укргідрометцентр попереджає про туман в Україні

      Також синоптики попереджають, що 15 жовтня у східних та частині південних областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

      Як водіям їздити в тумані: поради

      Їзда в туман, або в умовах поганої видимості – одна з найбільш ризикованих вправ, які доводиться освоювати водієві. Аби вберегти себе та своїх пасажирів, водям варто дотримуватися кількох простих правил:

      • Зменшіть швидкість до такої, щоб видимої відстані вам вистачило для екстреної зупинки.
      • Увімкніть ближнє світло, щоб зробити свою машину помітною для інших учасників руху. Якщо машина укомплектована протитуманними фарами, включіть саме їх.
      • Не намагайтеся маневрувати, обганяти чи йти на випередження з іншими авто.
      • У заміських поїздках в густому тумані користуйтесь GPS-навігатором, екран якого буде підказувати загальний напрямок руху, майбутні повороти і транспортні розв'язки.

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      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Новини України Погода Негода в Україні
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