Україну вкриє густий туман: синоптики назвали області
В Україні триває справжнє бабине літо - погода тепла і сонячна. Проте, завтра, 14 жовтня, частину центральних та південних областей накриє ранковий туман.
Через ускладнення погодних умов синоптики вже оголосили штормове попередження – І рівень небезпечності, жовтий.
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Вночі та вранці 15 жовтня у південній частині, центральних, місцями східних областях та в Карпатах туман, видимість 200-500 метрів,
– розповіли синоптики.
Так, туман накриє центральні регіони – Вінниччину, Черкащину, Полтавщину, Кіровоградщину, Дніпропетровщину, та південні – Одещину, Миколаївщину, Херсонщину, Запоріжчину та окупований Крим.
Укргідрометцентр попереджає про туман в Україні
Також синоптики попереджають, що 15 жовтня у східних та частині південних областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Як водіям їздити в тумані: поради
Їзда в туман, або в умовах поганої видимості – одна з найбільш ризикованих вправ, які доводиться освоювати водієві. Аби вберегти себе та своїх пасажирів, водям варто дотримуватися кількох простих правил:
- Зменшіть швидкість до такої, щоб видимої відстані вам вистачило для екстреної зупинки.
- Увімкніть ближнє світло, щоб зробити свою машину помітною для інших учасників руху. Якщо машина укомплектована протитуманними фарами, включіть саме їх.
- Не намагайтеся маневрувати, обганяти чи йти на випередження з іншими авто.
- У заміських поїздках в густому тумані користуйтесь GPS-навігатором, екран якого буде підказувати загальний напрямок руху, майбутні повороти і транспортні розв'язки.