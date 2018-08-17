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Украину накроют грозы: названы области

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В Україну йдуть грози
В Україну йдуть грози / city-adm.lviv.ua

В пятницу, 17 августа, в большинстве регионов Украины ожидаются грозы, в южных и восточных областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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17 августа в западных, днем местами и в северных и центральных (кроме Днепропетровской) областях грозы,
– говорится в сообщении.

В частности, по данным синоптиков, дожди пройдут во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Киевской областях.


Укргидрометцентр предупреждает о грозе в Украине

Кроме того, на реках бассейнов Сяна и Днестра во Львовской и Ивано-Франковской областей ожидается подъем уровней воды на 0,2-1 метр над уровнями, без негативных последствий.

В то же время, в южных, центральных и восточных областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Теги: Новости Украины ГСЧС Погода Непогода в Украине
Источник: 24 Канал
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