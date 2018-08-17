Україну накриють грози: названо області
У п'ятницю, 17 серпня, у більшості регіонів України очікуються грози, а в південних та східних областях збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на Український гідрометцентр.
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17 серпня у західних, вдень місцями і в північних та центральних (крім Дніпропетровської) областях грози,
– йдеться в повідомленні.
Зокрема, за даними синоптиків, зливи пройдуть у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Волинській, Рівненській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Київських областях.
Укргідрометцентр попереджає про грози в Україні
Окрім того, на рiчках басейнiв Сяну та Дністра у Львiвській і Iвано-Франкiвській областях очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2-1 метр над рiвнями без негативних наслідків.
Водночас, у південних, центральних та східних областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.