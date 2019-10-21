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      Украину посетят ведущие технологические компании Израиля с совокупной капитализацией $35 млрд

      30 Читати новину українською
      Украину посетят ведущие технологические компании Израиля с совокупной капитализацией $35 млрд

      Стала известна программа Украинско-Израильского Инновационного Саммита 2019, который состоится 30 октября в UNIT.City.

      На Саммите ожидаются выступления лидеров технологической индустрии Израиля, презентации и кейсы передовых израильских компаний, а также панельные дискуссии с экспертами обеих стран.

      В целом, на событие из Израиля приедет более 50 спикеров и 70 технологических компаний, представляющих такие направления как automotive, safe city, health tech, fintech, space tech, agritech, energy tech, AI, cybersecurity и др.

      Ключевые спикеры мероприятия:

      • Джон Медвед, основатель крупнейшей в мире краудфандинговой платформы для инвесторов OurCrowd (только за один день привлек $1 млрд)
      • Амир Рапапорт, израильский эксперт в области глобальных кибернетических тенденций, высоких технологий и оборонной промышленности, основатель крупнейшей конференции по кибербезопасности Cybertech Israel;
      • Игорь Рябенький, серийный предприниматель и бизнес-ангел, управляющий партнер AltaIR Capital, одного из самых активных венчурных фондов Израиля;
      • Пели Пелед, владелец крупнейшего ІТ медиа Израиля People and Computers.

      Отдельный блок программы Саммита будет посвящен кейсам передовых израильских технологических компаний, разработки которых спасают жизни и мир. Среди компаний, которые представят свои технологические решения – лидер в области компьютерного зрения для технологии автономного вождения Mobileye (приобретенный Intel в 2017 году за $ 15,3 млрд), ведущий интегратор в области связи и безопасности Mer Group, мировой лидер в области кибербезопасности Check Point (среди клиентов – все компании Fortune 100 и Global 100).

      Мы поставили перед собой амбициозную цель – не просто привезти израильские технологические компании, а создать площадку для эффективного диалога, который поможет внедрению передовых инновационных технологий в Украине,
      – отмечает Алена Новгородская, основательница и продюсер Украинско-Израильского Инновационного саммита, основательница и CEO Global Israeli Initiative.

      Свои инновационные проекты представят и украинские компании. В частности, Ксения Прожогин, директор Департамента управления персоналом и коммуникаций агрохолдинга МХП, и рабочая группа проекта представят уникальную систему мониторинга эмоциональных состояний, расскажут о технологии анализа, эффективности и первых результатах.

      Темы, которые будут раскрыты на панельных дискуссиях саммита:

      • "Как государство способствует развитию инноваций": дискуссия о том, как Украине воспользоваться успешными израильскими кейсами и практиками по поддержке инноваций на государственном уровне;
      • "Инновации в корпорациях – тренд или способ выживания?": Дискуссия о том, как инициировать и внедрять корпоративные инновации и как современные корпорации готовятся к будущему, с успешными кейсами от компаний;
      • "Little Big Shots: как дети-гении меняют мир": дискуссия о технологиях будущего с израильскими и украинскими одаренными детьми, достигшими успехов в предпринимательстве, технологиях и науке;
      • "Как украинскому стартапу наконец получить чек от израильского инвестора": во что сегодня инвестируют венчурные капиталисты мира, во что вкладывать средства завтра и как украинским стартапам стать привлекательными для израильских венчурных инвесторов.
      • "Развивая украинско-израильскую экосистему": дискуссия о перспективах и вызовах украинско-израильского делового сотрудничества, с кейсами израильских компаний, которые уже работают в Украине.

      Саммит – незаурядная возможность в течение одного дня познакомиться с людьми, благодаря которым Израиль стал одним из технологических лидеров мира, и перенять их исключительный опыт,
      – считает Дмитрий Еремин, член наблюдательного совета UNIT.City и соучредитель проекта.

      Украинско-Израильский Инновационный Саммит 2019 состоится в рамках Израильской инновационной недели в Украине и соберет более 600 топ-менеджеров, ІТ-предпринимателей, представителей государств, стартапов, инвесторов и бизнес-ангелов. Это будет первая неделя деловых событий в Украине, посвященная израильско-украинским технологиям и инновациям. Israeli Innovation Week in Ukraine состоится с 29 по 31 октября 2019 года.

      Израильская неделя инноваций в Украине организована международной платформой Global Israeli Initiative и инновационным парком UNIT.City при поддержке Посольства Израиля в Украине и Посольства Украины в Государстве Израиль. Соорганизаторы мероприятия – агроиндустриальный холдинг МХП и инвестиционная платформа JS Capital. Больше о Саммит по ссылке.

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