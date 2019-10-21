Україну відвідають провідні технологічні компанії Ізраїлю з сукупною капіталізацією $35 млрд

Стала відома програма Українсько-Ізраїльського Інноваційного Саміту 2019, який відбудеться 30 жовтня в UNIT.City.

На Саміті очікуються виступи лідерів технологічної індустрії Ізраїлю, презентації та кейси передових ізраїльських компаній, а також панельні дискусії з експертами обох країн.

Загалом, на подію з Ізраїлю приїде понад 50 спікерів та 70 технологічних компаній, які представляють такі напрямки як automotive, safe city, health tech, fintech, space tech, agritech, energy tech, AI, cybersecurity та інші.

Ключові спікери заходу:

Джон Медвед , засновник найбільшої у світі краудфандинговой платформи для інвесторів OurCrowd (лише за один день залучив $1 млрд);

, засновник найбільшої у світі краудфандинговой платформи для інвесторів OurCrowd (лише за один день залучив $1 млрд); Амір Рапапорт , ізраїльський експерт в галузі глобальних кібернетичних тенденцій, високих технологій й оборонної промисловості, засновник найбільшої конференції з кібербезпеки Cybertech Israel;

, ізраїльський експерт в галузі глобальних кібернетичних тенденцій, високих технологій й оборонної промисловості, засновник найбільшої конференції з кібербезпеки Cybertech Israel; Ігор Рябенький , серійний підприємець та бізнес-ангел, керівний партнер AltaIR Capital, одного з найактивніших венчурних фондів Ізраїлю;

, серійний підприємець та бізнес-ангел, керівний партнер AltaIR Capital, одного з найактивніших венчурних фондів Ізраїлю; Пелі Пелед, власник найбільшого ІТ медіа Ізраїлю People and Computers.

Окремий блок програми Саміту буде присвячений кейсам передових ізраїльських технологічних компаній, розробки яких рятують життя та світ. Серед компаній, що презентуватимуть свої технологічні рішення – лідер в галузі комп'ютерного зору для технології автономного водіння Mobileye (придбаний Intel у 2017 році за $15,3 млрд), провідний інтегратор в галузі зв'язку і безпеки Mer Group, світовий лідер у галузі кібербезпеки Check Point (серед клієнтів – усі компанії Fortune 100 та Global 100).

Ми поставили перед собою амбітну мету – не просто привезти ізраїльські технологічні компанії, а створити майданчик для ефективного діалогу, який допоможе впровадженню передових інноваційних технологій в Україні,

– зазначає Альона Новгородська, засновниця та продюсерка Українсько-Ізраїльського Інноваційного Саміту, засновниця та CEO Global Israeli Initiative.

Свої інноваційні проекти презентуватимуть і українські компанії. Зокрема, Ксенія Прожогіна, директор Департаменту управління персоналом та комунікацій агрохолдингу МХП, та робоча група проекту представлять унікальну систему моніторингу емоційних станів, розкажуть про технологію аналізу, ефективність та перші результати.

Теми, які будуть розкриті на панельних дискусіях Саміту:

"Як держава сприяє розвитку інновацій": дискусія про те, як Україні скористатись успішними ізраїльськими кейсами та практиками з підтримки інновацій на державному рівні;

дискусія про те, як Україні скористатись успішними ізраїльськими кейсами та практиками з підтримки інновацій на державному рівні; "Інновації у корпораціях – тренд чи спосіб виживання?": дискусія про те, як ініціювати та впроваджувати корпоративні інновації та як сучасні корпорації готуються до майбутнього, з успішними кейсами від компаній;

дискусія про те, як ініціювати та впроваджувати корпоративні інновації та як сучасні корпорації готуються до майбутнього, з успішними кейсами від компаній; "Little Big Shots: як діти-генії змінюють світ": дискусія про технології майбутнього з ізраїльськими та українськими обдарованими дітьми, які досягли успіхів у підприємництві, технологіях та науці;

дискусія про технології майбутнього з ізраїльськими та українськими обдарованими дітьми, які досягли успіхів у підприємництві, технологіях та науці; "Як українському стартапу нарешті отримати чек від ізраїльського інвестора": у що сьогодні інвестують венчурні капіталісти світу, у що вкладатимуть кошти завтра та як українським стартапам стати привабливими для ізраїльських венчурних інвесторів.

у що сьогодні інвестують венчурні капіталісти світу, у що вкладатимуть кошти завтра та як українським стартапам стати привабливими для ізраїльських венчурних інвесторів. "Розвиваючи українсько-ізраїльську екосистему": дискусія про перспективи та виклики українсько-ізраїльської ділової співпраці, з кейсами ізраїльських компаній, які вже працюють в Україні.

Саміт – непересічна нагода протягом одного дня познайомитись з людьми, завдяки яким Ізраїль став одним із технологічних лідерів світу, та перейняти їхній винятковий досвід,

– вважає Дмитро Єрьомін, член наглядової ради UNIT.City та співзасновник проекту.

Українсько-Ізраїльський Інноваційний Саміт 2019 відбудеться в рамках Ізраїльського інноваційного тижня в Україні та збере понад 600 топ-менеджерів, ІТ-підприємців, представників держав, стартапів, інвесторів й бізнес-ангелів. Це буде перший тиждень ділових подій в Україні, присвячений ізраїльсько-українським технологіям та інноваціям. Israeli Innovation Week in Ukraine відбудеться з 29 по 31 жовтня 2019 року.

Ізраїльський тиждень інновацій в Україні організований міжнародною платформою Global Israeli Initiative та інноваційним парком UNIT.City за підтримки Посольства Ізраїлю в Україні та Посольства України в Державі Ізраїль. Співорганізатори заходу – агроіндустріальний холдинг МХП та інвестиційна платформа JS Capital. Більше про Саміт за посиланням.