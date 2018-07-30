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Украину с конца марта покинули 377 тысяч мигрантов, – Ukrainianpeopleleaks

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Украину с марта покинули 377 тысяч мигрантов
Украину с марта покинули 377 тысяч мигрантов / Фото из открытых источников

Из Украины с 20 марта выехало более 377,9 тысяч трудовых мигрантов. Каждую минуту их число увеличивается на 2 человека.

Об этом говорится на сайте ukrainianpeopleleaks.com, который в режиме онлайн подсчитывает число покинувших Украину граждан.

Автор идеи создания платформы неизвестен. Название сайта созвучно с WikiLeaks. Это международная некоммерческая организация, которая публикует секретную информацию из анонимных источников.

Ukrainianpeopleleaks показывает, сколько украинцев ежеминутно покидает страну. Для подсчета статистики использовали данные, которые озвучил министр иностранных дел Павел Климкин. По его словам, ежемесячно из страны на заработки едут 100 тысяч человек. По данным Министерства социальной политики, так или иначе проблема трудовой миграции коснулась уже 9 млн человек (в том числе семьи мигрантов).

Кстати, в этом году угроза влияния трудовой миграции на ситуацию в экономике впервые была включена в консенсус-прогноз МЭРТ. Уже сейчас в большинстве больниц – дефицит младшего медицинского персонала. Кроме этого, работодатели жалуются на нехватку рабочих кадров. В Национальном банке также отмечают: среди основных угроз для Украины – трудовая миграция.

Теги: Новости Украины МИД Украины Павел Климкин Министерство социальной политики
Источник: 24 Канал
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