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Україну з кінця березня покинули 377 тисяч мігрантів, – Ukrainianpeopleleaks

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З України з березня покинуло 377 тисяч мігрантів
З України з березня покинуло 377 тисяч мігрантів / Фото з відкритих джерел

З України з 20 березня виїхало понад 377,9 тисяч трудових мігрантів. Кожну хвилину їх число збільшується на 2 людини.

Про це йдеться на сайті ukrainianpeopleleaks.com, який в режимі онлайн підраховує число залишивших Україну громадян.

Автор ідеї створення платформи невідомий. Назва сайту співзвучна з WikiLeaks. Це міжнародна некомерційна організація, яка публікує секретну інформацію з анонімних джерел.

Ukrainianpeopleleaks показує, скільки українців щохвилини залишає країну. Для підрахунку статистики використовували дані, які озвучив міністр закордонних справ Павло Клімкін. За його словами щомісяця з країни на заробітки їдуть 100 тисяч чоловік. За даними Міністерства соціальної політики, так чи інакше проблема трудової міграції торкнулася вже 9 млн чоловік (у тому числі сім'ї мігрантів).

До речі, в цьому році загроза впливу трудової міграції на ситуацію в економіці вперше була включена в консенсус-прогноз МЕРТ. Уже зараз в більшості лікарень – дефіцит молодшого медичного персоналу. Крім цього, роботодавці скаржаться на брак робочих кадрів. У Національному банку також відзначають: серед основних загроз для України – трудова міграція.

Теги: Новини України МЗС України Міністерство соціальної політики Павло Клімкін
Джерело: 24 Канал
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