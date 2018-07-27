Украину снова накроет сильная непогода: синоптики объявили предупреждение

В Украине сегодня, 27 июля, объявлено штормовое предупреждение из-за значительного ухудшения погодных условий. Во всех областях страны пройдут мощные грозы, которые будут сопровождаться градом и шквалами ветра.

Об этом сообщает "Украинский гидрометцентр".

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Днем 27 июля в Украине грозы, в Карпатах и на Прикарпатье сильные дожди, местами град и шквалы 15-20 метров за секунду,

– говорится в сообщении.

В то же время, сильнее всего непогода будет бушевать во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Кроме того, синоптики предупреждают, что завтра, 28 июля, во всех областях также ожидается дождливая погода.

"28 июля в Украине грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с", – добавили в Укргидрометцентре.

Отметим, ранее 24 канал сообщал, что 27 июля в Киеве в течение целого дня будет идти дождь. Также ожидается гроза и возможны подтопления.

Напомним, 25 июля мощные ливни с градом парализовали Киев. Всего за полчаса дождь в городе затопил подземные переходы, товары поплыли в уличных реках, люди по колено в воде были вынуждены переходить улицу.