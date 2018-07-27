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Україну знову накриє сильна негода: синоптики оголосили попередження

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В Україні оголосили штормове попередження
В Україні оголосили штормове попередження / Фото з відкритих джерел

В Україні сьогодні, 27 липня, оголошено штормове попередження через значне погіршення погодних умов. В усіх областях країни пройдуть потужні грози, які будуть супроводжуватися градом і шквалами вітру.

Про це повідомляє "Український гідрометцентр".

Вдень 27 липня в Україні грози, в Карпатах та на Прикарпатті сильні дощі, подекуди град та шквали 15-20 метрів за секунду,
– йдеться в повідомленні.

Водночас, найбільша негода вируватиме у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

Окрім того, синоптики попереджають, що завтра, 28 липня, у всіх областях також очікується дощова погода.

"28 липня в Україні грози, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с", – додали в Укргідрометентрі.

Зауважимо, раніше 24 Канал повідомляв, що 27 липня у Києві упродовж цілого дня дощитиме. Також очікується гроза та можливі підтоплення.

Нагадаємо, 25 липня потужні зливи з градом паралізували Київ. Лише за півгодини дощ в місті підтопив підземні переходи, товари попливли у вуличних річках, люди по коліна у воді змушеними були переходити вулицю.

Теги: Новини України Негода в Україні Погода
Джерело: 24 Канал
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