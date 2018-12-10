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      Украину заметет: "Укравтодор" объявил "желтый" уровень опасности на дорогах

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      Непогода в Украине
      Непогода в Украине / spectator.sme.sk

      В следующие три дня в Украине значительно ухудшится погода – сильные порывы ветра, метель, гололедица. Следовательно, до 13 декабря в Укравтодоре объявили "желтый" уровень опасности на дорогах в северных и центральных областях.

      Об этом сообщили в пресс-службе структуры.

      Читайте также: Прогноз погоды на 11 декабря: в Украине объявили штормовое предупреждение – сильный дождь и ветер

      11 декабря Приазовье зальет дождем, юг будет "сдувать" порывами ветра 15-20 м/с, а на северные и центральные области уляжется туман.

      12 декабря в Черниговской, Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях сильный снег, налипание мокрого снега, метели, порывы ветра 15-20 м/с, прирост снежного покрова 12-20 сантиметров; ночью 12 декабря в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях сильные осадки преимущественно в виде дождя,
      – говорится в сообщении.

      13 декабря непогода в Украине, кроме восточных областей, Прикарпатья и Закарпатья, пойдет на спад, однако ожидается гололедица на дорогах.

       

      Теги: Новости Украины Погода Укравтодор Непогода в Украине
      Источник: 24 Канал
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