Украину заметет: "Укравтодор" объявил "желтый" уровень опасности на дорогах

В следующие три дня в Украине значительно ухудшится погода – сильные порывы ветра, метель, гололедица. Следовательно, до 13 декабря в Укравтодоре объявили "желтый" уровень опасности на дорогах в северных и центральных областях.

Об этом сообщили в пресс-службе структуры.

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11 декабря Приазовье зальет дождем, юг будет "сдувать" порывами ветра 15-20 м/с, а на северные и центральные области уляжется туман.

12 декабря в Черниговской, Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях сильный снег, налипание мокрого снега, метели, порывы ветра 15-20 м/с, прирост снежного покрова 12-20 сантиметров; ночью 12 декабря в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях сильные осадки преимущественно в виде дождя,

– говорится в сообщении.

13 декабря непогода в Украине, кроме восточных областей, Прикарпатья и Закарпатья, пойдет на спад, однако ожидается гололедица на дорогах.