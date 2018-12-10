В Україні вхурделить: "Укравтодор" оголосив "жовтий" рівень небезпеки на дорогах
У наступні три дні в Україні значно погіршиться погода – сильні пориви вітру, хуртовина, ожеледиця. Відтак, до 13 грудня в Укравтодорі оголосили "жовтий" рівень небезпеки на дорогах північних та центральних областей.
Про це повідомили у прес-службі структури.
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11 грудня Приазов'я заллє дощем, південь буде "здувати" поривами вітру 15-20 м/с, а у північних та центральних областях вляжеться туман.
12 грудня у Чернігівській, Київській, Житомирській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях сильний сніг, налипання мокрого снігу, хуртовини, пориви вітру 15-20 м/с, приріст снігового покриву 12-20 сантиметрів; вночі 12 грудня у Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Дніпропетровській областях сильні опади переважно у вигляді дощу,
– йдеться у повідомленні.
13 грудня негода в Україні, крім східних областей, Прикарпаття та Закарпаття, піде на спад, проте очікується ожеледиця на дорогах.