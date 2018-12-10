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      В Україні вхурделить: "Укравтодор" оголосив "жовтий" рівень небезпеки на дорогах

      372 Читать новость на русском
      Негода в Україні
      Негода в Україні / spectator.sme.sk

      У наступні три дні в Україні значно погіршиться погода – сильні пориви вітру, хуртовина, ожеледиця. Відтак, до 13 грудня в Укравтодорі оголосили "жовтий" рівень небезпеки на дорогах північних та центральних областей.

      Про це повідомили у прес-службі структури. 

      Читайте також:  Прогноз погоди на 11 грудня: в Україні оголосили штормове попередження через сильний дощ і вітер

      11 грудня Приазов'я заллє дощем, південь буде "здувати" поривами вітру 15-20 м/с, а у північних та центральних областях вляжеться туман.

      12 грудня у Чернігівській, Київській, Житомирській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях сильний сніг, налипання мокрого снігу, хуртовини, пориви вітру 15-20 м/с, приріст снігового покриву 12-20 сантиметрів; вночі 12 грудня у Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Дніпропетровській областях сильні опади переважно у вигляді дощу,
      – йдеться у повідомленні. 

      13 грудня негода в Україні, крім східних областей, Прикарпаття та Закарпаття, піде на спад, проте очікується ожеледиця на дорогах. 

       

      Теги: Новини України Негода в Україні Укравтодор Погода
      Джерело: 24 Канал
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