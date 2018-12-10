Погода 11 грудня 2018 Україна: як погоду обіцяють синоптики

Погода в Україні у вівторок, 11 грудня, різко погіршиться. У частині областей синоптики оголосили штормове попередження: обіцяють сильні пориви вітру та рясні опади.

Відповідне попередження з'явилося на сайті Укргідрометцентру.

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11 грудня вночі та вранці у північних та центральних областях туман, видимість 200 – 500 метрів, вдень у Приазов'ї сильний дощ, а на півдні країни – пориви вітру.

Очікуються дощ, місцями з мокрим снігом, можливі сильні опади, посилення північно-західного вітру до штормового, на морі штормитиме, під час мокрого снігу передбачається налипання мокрого снігу, на дорогах – ожеледиця,

​– зазначає український синоптик наталка Діденко.

За її словами, таке погіршення погодних умов буде зумовлене активним циклоном південного походження.

На решті території України – без суттєвих опадів.

Температура повітря в Україні коливатиметься поблизу 0...+2 градусів, на півдні повітря прогріється до +2...+5, в Криму – до +7 градусів.

Вітер західний та північо-західний, 5 – 10 метрів за секунду, з поривами на півдні до 15 – 20 метрів за секунду.

У Києві стовпчики термометрів піднімуться до 0...+2 градусів, буде хмарно, без суттєвих опадів.

Прогноз погоди на вівторок, 11 грудня, у містах України:

Ужгород – -1…+1

Львів – 0…+2

Івано-Франківськ – 0…+2

Тернопіль – 0…+2

Чернівці – 0…+2

Хмельницький – 0…+2

Луцьк – 0…+2

Рівне – 0…+2

Житомир – 0…+2

Вінниця – 0…+2

Одеса – +2…+4

Миколаїв – +2…+4

Херсон – +2…+4

Сімферополь – +4…+6

Кропивницький – 0…+2

Черкаси – 0…+2

Чернігів – 0…+2

Суми – 0…-2

Полтава – 0…+2

Дніпро – 0…+2

Запоріжжя – +2…+4

Донецьк – +2…+4

Луганськ – +1…+3

Харків – +1…+3

Київ – 0…+2



Прогноз погоди на вівторок, 11 грудня, від Укргідрометцентру