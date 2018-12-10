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      Прогноз погоди на 11 грудня: в Україні оголосили штормове попередження через сильний дощ і вітер

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      Погода 11 грудня 2018 Україна: як погоду обіцяють синоптики
      Прогноз погоди на 11 грудня / фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у вівторок, 11 грудня, різко погіршиться. У частині областей синоптики оголосили штормове попередження: обіцяють сильні пориви вітру та рясні опади.

      Відповідне попередження з'явилося на сайті Укргідрометцентру.

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      11 грудня вночі та вранці у північних та центральних областях туман, видимість 200 – 500 метрів, вдень у Приазов'ї сильний дощ, а на півдні країни – пориви вітру.

      Очікуються дощ, місцями з мокрим снігом, можливі сильні опади, посилення північно-західного вітру до штормового, на морі штормитиме, під час мокрого снігу передбачається налипання мокрого снігу, на дорогах – ожеледиця,
      ​– зазначає український синоптик наталка Діденко.

      За її словами, таке погіршення погодних умов буде зумовлене активним циклоном південного походження. 

      На решті території України – без суттєвих опадів.

      Температура повітря в Україні коливатиметься поблизу 0...+2 градусів, на півдні повітря прогріється до +2...+5, в Криму – до +7 градусів.

      Вітер західний та північо-західний, 5 – 10 метрів за секунду, з поривами на півдні до 15 – 20 метрів за секунду.

      У Києві стовпчики термометрів піднімуться до 0...+2 градусів, буде хмарно, без суттєвих опадів.

      Прогноз погоди на вівторок, 11 грудня, у містах України:

      Ужгород – -1…+1

      Львів – 0…+2

      Івано-Франківськ – 0…+2

      Тернопіль – 0…+2

      Чернівці – 0…+2

      Хмельницький – 0…+2

      Луцьк – 0…+2

      Рівне – 0…+2

      Житомир – 0…+2

      Вінниця – 0…+2

      Одеса – +2…+4

      Миколаїв – +2…+4

      Херсон – +2…+4

      Сімферополь – +4…+6

      Кропивницький – 0…+2

      Черкаси – 0…+2

      Чернігів – 0…+2

      Суми – 0…-2

      Полтава – 0…+2

      Дніпро – 0…+2

      Запоріжжя – +2…+4

      Донецьк – +2…+4

      Луганськ – +1…+3

      Харків – +1…+3

      Київ – 0…+2

      погода в груді погода в Україні
      Прогноз погоди на вівторок, 11 грудня, від Укргідрометцентру

      Теги: Новини України Погода Негода в Україні
      Джерело: 24 канал
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