Погода 11 грудня 2018 Україна: як погоду обіцяють синоптики

Прогноз погоди на 11 грудня: в Україні оголосили штормове попередження через сильний дощ і вітер
Погода в Україні у вівторок, 11 грудня, різко погіршиться. У частині областей синоптики оголосили штормове попередження: обіцяють сильні пориви вітру та рясні опади.
Відповідне попередження з'явилося на сайті Укргідрометцентру.
Читайте також: У Каліфорнії собака майже місяць чекав господарів біля згорілого будинку
11 грудня вночі та вранці у північних та центральних областях туман, видимість 200 – 500 метрів, вдень у Приазов'ї сильний дощ, а на півдні країни – пориви вітру.
Очікуються дощ, місцями з мокрим снігом, можливі сильні опади, посилення північно-західного вітру до штормового, на морі штормитиме, під час мокрого снігу передбачається налипання мокрого снігу, на дорогах – ожеледиця,
– зазначає український синоптик наталка Діденко.
За її словами, таке погіршення погодних умов буде зумовлене активним циклоном південного походження.
На решті території України – без суттєвих опадів.
Температура повітря в Україні коливатиметься поблизу 0...+2 градусів, на півдні повітря прогріється до +2...+5, в Криму – до +7 градусів.
Вітер західний та північо-західний, 5 – 10 метрів за секунду, з поривами на півдні до 15 – 20 метрів за секунду.
У Києві стовпчики термометрів піднімуться до 0...+2 градусів, буде хмарно, без суттєвих опадів.
Прогноз погоди на вівторок, 11 грудня, у містах України:
Ужгород – -1…+1
Львів – 0…+2
Івано-Франківськ – 0…+2
Тернопіль – 0…+2
Чернівці – 0…+2
Хмельницький – 0…+2
Луцьк – 0…+2
Рівне – 0…+2
Житомир – 0…+2
Вінниця – 0…+2
Одеса – +2…+4
Миколаїв – +2…+4
Херсон – +2…+4
Сімферополь – +4…+6
Кропивницький – 0…+2
Черкаси – 0…+2
Чернігів – 0…+2
Суми – 0…-2
Полтава – 0…+2
Дніпро – 0…+2
Запоріжжя – +2…+4
Донецьк – +2…+4
Луганськ – +1…+3
Харків – +1…+3
Київ – 0…+2
Прогноз погоди на вівторок, 11 грудня, від Укргідрометцентру