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      У Каліфорнії собака майже місяць чекав господарів біля згорілого будинку

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      Собака майже місяць чекав на хазяїв біля згарища колишнього будинку
      Собака майже місяць чекав на хазяїв біля згарища колишнього будинку / Фото з відкритих джерел

      Пес у США дочекався, коли його господарі через майже місяць повернулися до згарища, де до руйнівної лісової пожежі у Каліфорнії був їхній будинок.

      Про це повідомив телеканал FOX8.

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      Собака Медісон чекав їх, немов "охороняв свій колишній будинок",
      – повідомили у місцевій організації з порятунку бездомних тварин.

      Зазначається, що одна зі співробітниць організації підгодовувала пса.

      Нагадаємо, 9 листопада 24 канал повідомляв, що на півночі американського штату Каліфорнія спалахнула масштабна лісова пожежа. Влада евакуювала понад 20 тисяч місцевих жителів, яким загрожувала небезпека. Вже 15 листопада через пожежі якість повітря у зоні стихійного лиха була навіть гіршою, ніж у містах Індії та Китаю.

      Теги: світ тварин Новини США Пожежа у Каліфорнії
      Джерело: 24 Канал
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