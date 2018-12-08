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      В Калифорнии собака почти месяц ждал хозяев в сгоревшего дома

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      Собака почти месяц ждал хозяев у бывшего дома
      Собака почти месяц ждал хозяев у бывшего дома / Фото из открытых источников

      Пес в США дождался, когда его хозяева спустя почти месяц вернулись к месту, где до разрушительного лесного пожара в Калифорнии был их дом.

      Об этом сообщил телеканал FOX8.

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      Собака Мэдисон ждал их, словно "охранял свой бывший дом",
      – сообщили в местной организации по спасению бездомных животных.

      Отмечается, что одна из сотрудниц организации подкармливала пса.

      Напомним, 9 ноября 24 канал сообщал, что на севере американского штата Калифорния вспыхнул масштабный лесной пожар. Власти эвакуировали более 20 тысяч местных жителей, которым угрожала опасность. Уже 15 ноября из-за пожара качество воздуха в зоне стихийного бедствия была даже хуже, чем в городах Индии и Китая.

      Теги: Пожар в Калифорнии Новости США мир животных
      Источник: 24 Канал
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