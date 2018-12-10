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      Погода на 11 декабря: в Украине объявили штормовое предупреждение – сильный дождь и ветер

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      Погода 11 декабря 2018 Украина - прогноз погоди от синоптика
      Прогноз погоды на 11 декабря / фото из открытых источников

      Погода в Украине во вторник, 11 декабря, резко ухудшится. В части областей синоптики объявили штормовое предупреждение: обещают сильные порывы ветра и обильные осадки.

      Соответствующее предупреждение появилось на сайте Укргидрометцентра.

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      11 декабря ночью и утром в северных и центральных областях туман, видимость 200 – 500 метров, днем в Приазовье сильный дождь, а на юге страны – порывы ветра.

      Ожидается дождь, местами с мокрым снегом, местами сильные осадки, усиление северо-западного ветра до штормового, на море будет штормить, во время мокрого снега предполагается налипание мокрого снега, на дорогах – гололедица,
      ​– отмечает украинский синоптик наталья Диденко.

      По ее словам, такое ухудшение погодных условий будет обусловлено активным циклоном южного происхождения.

      На остальной территории Украины – без существенных осадков.

      Температура воздуха в Украине будет колебаться приблизительно 0...+2 градусов, на юге воздух прогреется до +2...+5, в Крыму – до +7 градусов.

      Ветер западный и северо-западный, 5-10 метров в секунду, с порывами на юге до 15-20 метров в секунду.

      В Киеве столбики термометров поднимутся до 0...+2 градусов, будет облачно, без существенных осадков.

      Прогноз погоды на вторник, 11 декабря, в городах Украины:

      Ужгород – -1...+1

      Львов – 0...+2

      Ивано-Франковск – 0...+2

      Тернополь – 0...+2

      Черновцы – 0...+2

      Хмельницкий – 0...+2

      Луцк – 0...+2

      Ровно – 0...+2

      Житомир – 0...+2

      Винница – 0...+2

      Одесса – +2...+4

      Николаев – +2...+4

      Херсон – +2...+4

      Симферополь – +4...+6

      Кропивницкий – 0...+2

      Черкассы – 0...+2

      Чернигов – 0...+2

      Сумы-0 ... -2

      Полтава – 0...+2

      Днепр – 0...+2

      Запорожье – +2...+4

      Донецк – +2...+4

      Луганск – +1...+3

      Харьков – +1...+3

      Киев – 0...+2

      погода в груді погода в Україні
      Прогноз погоды на вторник, 11 декабря, от Укргидрометцентра

      Теги: Новости Украины Погода Непогода в Украине
      Источник: 24 канал
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