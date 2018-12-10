Погода на 11 декабря: в Украине объявили штормовое предупреждение – сильный дождь и ветер
Погода в Украине во вторник, 11 декабря, резко ухудшится. В части областей синоптики объявили штормовое предупреждение: обещают сильные порывы ветра и обильные осадки.
Соответствующее предупреждение появилось на сайте Укргидрометцентра.
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11 декабря ночью и утром в северных и центральных областях туман, видимость 200 – 500 метров, днем в Приазовье сильный дождь, а на юге страны – порывы ветра.
Ожидается дождь, местами с мокрым снегом, местами сильные осадки, усиление северо-западного ветра до штормового, на море будет штормить, во время мокрого снега предполагается налипание мокрого снега, на дорогах – гололедица,
– отмечает украинский синоптик наталья Диденко.
По ее словам, такое ухудшение погодных условий будет обусловлено активным циклоном южного происхождения.
На остальной территории Украины – без существенных осадков.
Температура воздуха в Украине будет колебаться приблизительно 0...+2 градусов, на юге воздух прогреется до +2...+5, в Крыму – до +7 градусов.
Ветер западный и северо-западный, 5-10 метров в секунду, с порывами на юге до 15-20 метров в секунду.
В Киеве столбики термометров поднимутся до 0...+2 градусов, будет облачно, без существенных осадков.
Прогноз погоды на вторник, 11 декабря, в городах Украины:
Ужгород – -1...+1
Львов – 0...+2
Ивано-Франковск – 0...+2
Тернополь – 0...+2
Черновцы – 0...+2
Хмельницкий – 0...+2
Луцк – 0...+2
Ровно – 0...+2
Житомир – 0...+2
Винница – 0...+2
Одесса – +2...+4
Николаев – +2...+4
Херсон – +2...+4
Симферополь – +4...+6
Кропивницкий – 0...+2
Черкассы – 0...+2
Чернигов – 0...+2
Сумы-0 ... -2
Полтава – 0...+2
Днепр – 0...+2
Запорожье – +2...+4
Донецк – +2...+4
Луганск – +1...+3
Харьков – +1...+3
Киев – 0...+2
Прогноз погоды на вторник, 11 декабря, от Укргидрометцентра