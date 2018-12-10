Погода в Украине во вторник, 11 декабря, резко ухудшится. В части областей синоптики объявили штормовое предупреждение: обещают сильные порывы ветра и обильные осадки.

Соответствующее предупреждение появилось на сайте Укргидрометцентра.

Читайте также: В Калифорнии собака почти месяц ждала хозяев возле сгоревшего дома

11 декабря ночью и утром в северных и центральных областях туман, видимость 200 – 500 метров, днем в Приазовье сильный дождь, а на юге страны – порывы ветра.

Ожидается дождь, местами с мокрым снегом, местами сильные осадки, усиление северо-западного ветра до штормового, на море будет штормить, во время мокрого снега предполагается налипание мокрого снега, на дорогах – гололедица,

​– отмечает украинский синоптик наталья Диденко.

По ее словам, такое ухудшение погодных условий будет обусловлено активным циклоном южного происхождения.

На остальной территории Украины – без существенных осадков.

Температура воздуха в Украине будет колебаться приблизительно 0...+2 градусов, на юге воздух прогреется до +2...+5, в Крыму – до +7 градусов.

Ветер западный и северо-западный, 5-10 метров в секунду, с порывами на юге до 15-20 метров в секунду.

В Киеве столбики термометров поднимутся до 0...+2 градусов, будет облачно, без существенных осадков.

Прогноз погоды на вторник, 11 декабря, в городах Украины:

Ужгород – -1...+1

Львов – 0...+2

Ивано-Франковск – 0...+2

Тернополь – 0...+2

Черновцы – 0...+2

Хмельницкий – 0...+2

Луцк – 0...+2

Ровно – 0...+2

Житомир – 0...+2

Винница – 0...+2

Одесса – +2...+4

Николаев – +2...+4

Херсон – +2...+4

Симферополь – +4...+6

Кропивницкий – 0...+2

Черкассы – 0...+2

Чернигов – 0...+2

Сумы-0 ... -2

Полтава – 0...+2

Днепр – 0...+2

Запорожье – +2...+4

Донецк – +2...+4

Луганск – +1...+3

Харьков – +1...+3

Киев – 0...+2



Прогноз погоды на вторник, 11 декабря, от Укргидрометцентра