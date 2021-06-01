Такое мнение высказал журналист Павел Казарин в своем блоге "Грани правды". Он объяснил, что все изменилось 8 лет назад – во время Революции Достоинства.

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"Не было никакой Украины все 23 постсоветских года – была лишь туша УССР и государство, единственной целью которого было доедание советского наследия", – заявил Казарин.

По его словам, все, что создавалось в нашей стране – делали не по воле государства, а вопреки ей. В то же время Украина гордилась не достижениями, а "отсутствием недостойного".

Украину ценили не за наличие внятных и достойных правил игры, а за их отсутствие – это казалось более выигрышным, чем железобетонные вертикали власти у соседей,

– заверил Казарин.

Украина стала другой

Как отметил Казарин, отныне главная тема для дискуссии украинцев – произошли изменения или нет. Киев оказался с другой стороны железного занавеса, который строит Кремль.

Мы можем сравнить политику украинской власти с тем, что вытворяет белорусский диктатор,

– заметил журналист.

"Еще недавно россияне воспринимали украинцев как близких и понятных, а сегодня они ставят Украину на второе место в списке врагов своего государства. Сразу после США. Сразу перед Евросоюзом", – подытожил Казарин.

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