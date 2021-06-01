Таку думку висловив журналіст Павло Казарін у своєму блозі "Грані правды". Він пояснив, що все змінилось 8 років тому – під час Революції Гідності.
Читайте блог Ми відпливаємо від Росії: Кремль не може повірити, що Україна змінилась до невпізнаваності
"Не було ніякої України всі 23 пострадянських роки – була лише туша УРСР і держава, єдиною метою якого було доїдання радянської спадщини", – заявив Казарін.
За його словами, все, що створювалося в нашій країні – робили не з волі держави, а всупереч їй. Водночас Україна пишалася не досягненнями, а "відсутністю недостойного".
Україну цінували не за наявність виразних і гідних правил гри, а за їх відсутність – це здавалося більш виграшним, ніж залізобетонні вертикалі влади у сусідів,
– запевнив Казарін.
Україна стала іншою
Як зазначив Казарін, відтепер головна тема для дискусії українців – трапилися зміни чи ні. Київ опинився з іншого боку залізної завіси, яку будує Кремль.
Ми можемо порівняти політику української влади з тим, що витворяє білоруський диктатор,
– зауважив журналіст.
"Ще недавно росіяни сприймали українців як близьких і зрозумілих, а сьогодні вони ставлять Україну на друге місце в списку ворогів своєї держави. Відразу після США. Відразу перед Євросоюзом", – підсумував Казарін.
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