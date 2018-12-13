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      "Украины стало чуть больше": на Харьковщине у русского языка отняли статус регионального

      112 Читати новину українською
      Харьковский областной совет
      Харьковский областной совет / фото из открытых источников

      Харьковский облсовет отменил свое решение от 2012 года, дававший русскому языку статус регионального. За соответствующее решение проголосовали 3/4 всех депутатов.

      Об этом на своей Facebook-странице сообщил депутат Харьковского облсовета Дмитрий Булах.

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      "Забыл немного порадовать. На прошлой неделе облсовет проголосовал за отмену некоторых своих предыдущих решений. Среди них – одно идиотское и одиозное. Решение от 2012 о том, как и где употреблять русский язык", – написал он.

      По словам Булаха, решение о лишении русского языка статуса регионального поддержало 3/4 всех депутатов.

      Особенно радует, что решение об отмене было консолидированным и за него проголосовали 3/4 всех депутатов и даже большинство фракций Оппоблока и Возрождения. В общем, идиотизма стало чуть меньше. А Украина чуть больше,
      – подытожил депутат.

      Напомним, 4 октября Верховная Рада одобрила законопроект об украинском языке. Новый закон предусматривает создание института уполномоченного по защите государственного языка. До этого в Украине действовал "закон Колесниченко-Кивалова" о языках.

      Что решал статус регионального языка на Харьквщине?Русский язык как региональный, использовался на территории области в работе местных органов государственной власти и органов местного самоуправления, применялся и изучался в государственных и коммунальных учебных заведениях, а также использовался в других сферах общественной жизни в пределах и порядке, определенном Законом Украины "Об основах государственной языковой политики".

      Теги: Новости политики Новости Украины Новости Харькова языковый вопрос
      Источник: 24 Канал
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