"Украины стало чуть больше": на Харьковщине у русского языка отняли статус регионального

Харьковский облсовет отменил свое решение от 2012 года, дававший русскому языку статус регионального. За соответствующее решение проголосовали 3/4 всех депутатов.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил депутат Харьковского облсовета Дмитрий Булах.

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"Забыл немного порадовать. На прошлой неделе облсовет проголосовал за отмену некоторых своих предыдущих решений. Среди них – одно идиотское и одиозное. Решение от 2012 о том, как и где употреблять русский язык", – написал он.

По словам Булаха, решение о лишении русского языка статуса регионального поддержало 3/4 всех депутатов.

Особенно радует, что решение об отмене было консолидированным и за него проголосовали 3/4 всех депутатов и даже большинство фракций Оппоблока и Возрождения. В общем, идиотизма стало чуть меньше. А Украина чуть больше,

– подытожил депутат.

Напомним, 4 октября Верховная Рада одобрила законопроект об украинском языке. Новый закон предусматривает создание института уполномоченного по защите государственного языка. До этого в Украине действовал "закон Колесниченко-Кивалова" о языках.

Что решал статус регионального языка на Харьквщине?Русский язык как региональный, использовался на территории области в работе местных органов государственной власти и органов местного самоуправления, применялся и изучался в государственных и коммунальных учебных заведениях, а также использовался в других сферах общественной жизни в пределах и порядке, определенном Законом Украины "Об основах государственной языковой политики".