Об этом президент сообщил в интервью американскому телеканалу, опубликованном 3 апреля.

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Они пытались взять Киев и Киевскую область. Некоторые из них были оккупированы, а затем все уничтожили. Мирные жители, дома, они украли стиральные машины и оборудование,

– сказал глава государства.

Владимир Зеленский отметил, что оккупанты были палачами. Он призвал людей всего мира, в том числе и в США посмотреть страшные кадры из Бучи, Ирпеня и Гостомеля, чтобы увидеть преступления россиян своими глазами.

"До войны, когда было много свободного времени, мы смотрели разные фильмы, в том числе и военные. Но не могли представить ничего подобного, потому что это маниакальное решение просто уничтожить целую нацию", – добавил президент.

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