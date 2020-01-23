Ukraïner представил видео для иностранцев о неизвестной Украине

Медиапроект Ukraїner, рассказывающий познавательные истории об отдаленных уголках, людях, искусстве и бизнесе в Украине, представил видео "Explore Ukraine!". Оно должно показать иностранцам неизвестную Украину. Премьера состоялась на новом англоязычном YouTube-канале проекта Ukrainer in English.

К видео вошли съемки трехлетнего исследования Украины, которое сопровождают английские субтитры.

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В видео изображены впечатляющие кадры, снятые преимущественно с помощью квадрокоптера во время первого круга экспедиции Ukraїner. Он длился с июня 2016 до октября 2018 года и охватил все исторические регионы. Не попала экспедиция только на временно оккупированные территории.

Это видео для ваших друзей за границей. За 40 минут их времени вы сможете показать им, какова Украина: от пеликанов на юге до одного из первых небоскребов Европы в Харькове; от поражающей Припяти до Боржавской узкоколейки на Западе. Просто отправьте им ссылку на это видео,

– написали на странице медиапроекта Ukraїner in English в Facebook.

Смотрите впечатляющее видео от Ukraїner – "Explore Ukraine!":

В октябре 2019 года команда Ukraїner презентовала книгу об экспедиции по Украине – "Ukraïner. Ukrainian Insider". Она стала самой продаваемой на девятом Международном фестивале "Книжный Арсенал", а также была среди трех номинантов на Гран-при "BookForum Best Book Award-2019" и получила две дополнительные награды.

Что известно об Ukraїner?Это волонтерский медиапроект, который в исследовательских экспедициях открывает настоящую, неожиданную, интересную и аутентичную Украину. К работе над проектом привлечены более 300 волонтеров, а материалы Ukraїner выходят на десяти языках.