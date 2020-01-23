Ukraïner представив відео для іноземців про невідому Україну

Медіапроєкт Ukraїner, що розповідає пізнавальні історії про найвіддаленіші куточки, людей, мистецтво та бізнес в Україні, презентував відео "Explore Ukraine!". Воно має показати іноземцям невідому Україну. Прем'єра відбулася на новому англомовному YouTube-каналі проєкту Ukrainer in English.

До відео увійшли зйомки трирічного дослідження України, яке супроводжують англійські субтитри.

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У відео зображені вражаючі кадри, зняті переважно за допомогою квадрокоптера під час першого кола експедиції Ukraїner. Воно тривало із червня 2016 до жовтня 2018 року та охопило всі історичні регіони. Не потрапила експедиція лише на тимчасово окуповані території.

Це відео для ваших друзів за кордоном. За 40 хвилин їхнього часу ви зможете показати їм, якою є Україна: від пеліканів на Півдні до одного з перших хмарочосів Європи у Харкові; від вражаючої Прип'яті до Боржавської вузькоколійки на Заході. Просто надішліть їм посилання на це відео,

– написали на сторінці медіапроєкту Ukraїner in English у Facebook.

Дивіться вражаюче відео від Ukraїner – "Explore Ukraine!":

У жовтні 2019 року команда Ukraїner презентувала книгу про експедиції Україною – "Ukraïner. Ukrainian Insider". Вона стала найбільш продаваною на дев'ятому Міжнародному фестивалі "Книжковий Арсенал", а також була серед трьох номінантів на гран-прі "BookForum Best Book Award-2019" та отримала дві додаткові відзнаки.

Що відомо про Ukraїner?Це волонтерський медіапроєкт, який у дослідницьких експедиціях відкриває справжню, несподівану, цікаву та автентичну Україну. До роботи над проєктом залучено понад 300 волонтерів, а матеріали Ukraїner виходять десятьма мовами.