Украшения Рене Лалика: как художник совершил революцию в ювелирном мире

Рене Лалик – это гений ювелирного мира, который прошел путь от едких насмешек известных в то время мастеров до феноменальной популярности и признания его украшений произведениями искусства. А потом все бросил и стал стеклодувом.

Главное о Лалике:

Он гений

Он француз

Он ювелир, который стал безумно знаменитым при жизни

Он талантливый стеклодув (запатентовал 16 технологий изготовления стекла)

Он дизайнер интерьера

Своей жизнью охватил 85 лет – с 1860 по 1945. Расцвет его ювелирной активности пришелся на зарождение Арт-нуво (почти модернизм, но не он! Это не тождественные понятия!). Работа со стеклом и интерьером – это уже Арт-деко.

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Живые украшения

Прежде всего, Лалик прославился как ювелир-революционер. Наряду с драгоценными металлами и камнями он начал использовать слоновую кость, панцирь черепах, рога. Для чего он это делал? Ответ во втором нововведении – сюжеты. Лейтмотив творчества Лалика – это три F, которые расшифровываются как femme (женщина), flora, fauna. С помощью необычных для ювелирного дела материалов он мог передать фактуру растений, изобразить животных. Также экспериментировал с эмалью, янтарем, полудрагоценными камнями, "неправильными формами".



Украшение Рене Лалика



Украшения Рене Лалика

Так, броши превратились в бабок, аксессуары для волос – в роскошные цветы, кулоны запульсировали женскими образами и целыми пейзажами.



Украшение Рене Лалика



Украшения Рене Лалика

Уже в 20 лет Лалик был дизайнером в нескольких известных ювелирных домах – Jacta, Aucoc, Gariod, Hamelin, Destape, Cartier, Boucheron.



Украшение Рене Лалика



Украшение Рене Лалика

Но его не устраивало две вещи. Первая – работать надо было по классической техникой, раз за разом тормозя живое воображение (хотя он имел частные заказы, где мог себе позволить и ласточку сделать, и лебедя, и тигра). Вторая – когда фирмы использовали его эскизы, то не указывали авторства Лалика. Поэтому, собрав денег, в 25 лет художник открыл собственный бизнес.



Украшение Рене Лалика



Украшение Рене Лалика

Первая большая выставка, в которой Лалик принял участие – Парижский салон дю Шан-де-Марс в 1989 году. Критики полностью разносили его украшения, мол, какой безвкусица, чтобы женщина надела на себя украшение в виде змеи или скарабея. А вот среди самих женщин появилось немало ценителей творчества молодого ювелира. Среди них была и актриса Сара Бернар, которая на долгие годы стала музой и покровительницей Лалика. Ею восхищались, ее подражали, поэтому и спрос на шедевры художника тоже рос.



Сара Бернар



Эскизы для сценических образов Сары Бернар

Но критики продолжали быть скептическими к Лалику. Говорили, что его украшения могут быть элементом сценического образа, но непригодны к жизни вне его. Продолжали возмущаться аксессуарам с обнаженными женскими силуэтами – это было просто неприлично. Но когда Лалика массово начали подражать другие ювелиры, волна критики замолчала.

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В украшениях Лалика рождалась красота, которая постоянно ускользает от нашего глаза в реальности – мох, корни, ветви, елочные "лапы", чертополох. Ассоциации с этими образами как бы не очень яркие, но в воображении и руках художника приобретали какой-то смысл, становились магнетическими. Лалик выполнял виртуозную работу, когда в одном украшении разворачивал целый пейзаж. Каждый элемент – четкий, объемный и имеющий художественную ценность.



Украшение Рене Лалика



Украшение Рене Лалика

Кроме того, что повлиял на ювелирное дело, большой мастер также расшевелил модную индустрию. Украшения Лалика требовали открытой шеи, плеч, декольте. В конце 19 века такие вольности были не ко времени. Но благодаря талантливому ювелиру изменения стали возможными. Пусть и не в повседневной жизни и не для всех, но в высших кругах и на светских мероприятиях – да.



Украшение Рене Лалика



Украшение Рене Лалика

Среди поклонниц и поклонников работ Рене Лалика были, кроме упомянутой Сары Бернар, британский магнат-миллионер Галуст Саркис Гюльбенкян и российская императрица Александра Федоровна.



Украшение Рене Лалика



Украшение Рене Лалика



Украшение Рене Лалика

Ювелир, который стал стеклодувом

Параллельно с изготовлением украшений Лалик заинтересовался свойствами стекла и начал проводить с материалом разные эксперименты. Но долгое время это было лишь хобби. Настоящая работа закипела, когда ювелир в 1905 году познакомился с парфюмером Франсуа Коти. Последнему не нравились стеклянные бутылки, в которых продавались его духи. Поэтому предложил Лалику сделать эскизы с фирменным привкусом трех F. Но замыслы художника должен был реализовывать завод "Баккара". Теперь результаты не понравились уже Лалику, и в 1910-м он выкупил целый завод по изготовлению стекла для своих нужд.



Флаконы для парфумов Рене Лалика



Флаконы для парфумов Рене Лалика

Работа со стеклом так нравилась художнику, что он начал брать заказы и от других парфюмерных домов – Worth, D'Orsay, Roger & Gallet, – а также выпускал аксессуары для туалетного столика, посуду, предметы интерьера.



Флаконы для парфумов Рене Лалика



Флаконы для парфумов Рене Лалика



Флаконы для парфумов Рене Лалика

Так, до 1912 года Лалик с головой ушел в "стеклянные дела" и полностью забросил изготовление украшений. Позже построил завод и запатентовал 16 видов изготовления стекла. Кстати, технология патины до сих пор является секретом.



Люстра Рене Лалика



Ваза Рене Лалика

Под руководством Лалика появлялись удивительные флаконы для духов, стеклянные пудреницы, кубки, вазы, светильники, символы для капотов машин, в том числе для Hispano Suiza, Isotta Fraschini, Bugatti, Bentley, проекты интерьеров и даже фонтаны. В 1936 году стеклянный фонтан Лалика установили на Елисейских полях в Париже. Но в 1956 году демонтировали, потому обслуживать его было слишком дорого.



Фонтан Лалика на Елисейских полях



Статуэтка Рене Лалика



Статуэтка Рене Лалика

Дом Lalique существует по сей день. Он занимается предметами декора, украшениями и имеет собственную линейку духов.