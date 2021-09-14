Согласно распоряжению правительства, он будет на этой должности до 19 мая 2022 года с оплатой труда в соответствии с законодательством.
К теме Новым руководителем Львовавтодора избрали Николая Власюка
Именно Кузькин 26 августа стал победителем конкурса на должность председателя Государственного агентства автомобильных дорог.
В мае Кабмин возложил на Евгения Кузькина временное исполнение обязанностей главы "Укравтодора". Кроме того, чиновник до этого работал первым заместителем главы "Укравтодора" Александра Кубракова, который в мае возглавил Мининфраструктуры.
Что известно о Кузькине
Доктор экономических наук Евгений Кузькин имеет почетное звание "Заслуженный экономист Украины", а также награжден орденом "За заслуги" второй степени. На протяжении своей карьеры Кузькин работал на экспертных и руководящих должностях в:
- Финансовом управлении Харьковской ОГА,
- Государственной налоговой инспекции в Харьковской области,
- занимал должность заместителя министра финансов Украины,
- возглавлял Департамент местных бюджетов Министерства финансов и Департамент планово-финансовой деятельности, бухгалтерского учета и отчетности "Укравтодора".