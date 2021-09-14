Согласно распоряжению правительства, он будет на этой должности до 19 мая 2022 года с оплатой труда в соответствии с законодательством.

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Именно Кузькин 26 августа стал победителем конкурса на должность председателя Государственного агентства автомобильных дорог.

В мае Кабмин возложил на Евгения Кузькина временное исполнение обязанностей главы "Укравтодора". Кроме того, чиновник до этого работал первым заместителем главы "Укравтодора" Александра Кубракова, который в мае возглавил Мининфраструктуры.

Что известно о Кузькине

Доктор экономических наук Евгений Кузькин имеет почетное звание "Заслуженный экономист Украины", а также награжден орденом "За заслуги" второй степени. На протяжении своей карьеры Кузькин работал на экспертных и руководящих должностях в: