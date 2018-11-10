Украина понесла непоправимые потери на фронте

В результате боевых действий в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе двое украинских защитников получили ранения, несовместимые с жизнью.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба.

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По данным штаба, в пятницу оккупанты 9 раз открывали огонь по позициям украинских защитников. Треть этих обстрелов происходила с применением вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

Больше всего враг бил вблизи Луганского на Светлодарском направлении.

Вблизи Крымского под прикрытием огня из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и минометов 82-го калибра позиции сил ОС обстреливал снайпер.

В результате боевых действий двое украинских защитников получили смертельные ранения.

Уже с начала новых суток 10 ноября один вражеский обстрел зафиксирован вблизи Тарамчука Донецкой области.

По данным разведки, за прошедшие сутки двое российских оккупантов были уничтожены, еще столько же были ранены.

К слову, 9 ноября в оккупированном Донецке прогремел взрыв, в котором оккупанты сразу обвинили "украинских диверсантов".