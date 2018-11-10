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      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК
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      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Украина понесла непоправимые потери на фронте

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      Двое украинских военных погибли на Донбассе 9 ноября
      Двое украинских военных погибли на Донбассе 9 ноября / 24 Канал/Иллюстрация

      В результате боевых действий в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе двое украинских защитников получили ранения, несовместимые с жизнью.

      Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба.

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      По данным штаба, в пятницу оккупанты 9 раз открывали огонь по позициям украинских защитников. Треть этих обстрелов происходила с применением вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

      Больше всего враг бил вблизи Луганского на Светлодарском направлении.

      Вблизи Крымского под прикрытием огня из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и минометов 82-го калибра позиции сил ОС обстреливал снайпер.

      В результате боевых действий двое украинских защитников получили смертельные ранения.

      Уже с начала новых суток 10 ноября один вражеский обстрел зафиксирован вблизи Тарамчука Донецкой области.

      По данным разведки, за прошедшие сутки двое российских оккупантов были уничтожены, еще столько же были ранены.

      К слову, 9 ноября в оккупированном Донецке прогремел взрыв, в котором оккупанты сразу обвинили "украинских диверсантов".

      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе Вооруженные Силы Украины АТО
      Источник: 24 Канал
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