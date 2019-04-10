Украинские бойцы ликвидировали пророссийского боевика на Донбассе

Российские оккупационные войска 9 апреля 13 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Потерь среди бойцов ВСУ нет, однако в ответ на вражеские обстрелы им удалось уничтожить одного пророссийского боевика.

Оккупанты, обстреливая украинские позиции, семь раз использовали запрещенное минскими договоренностями вооружение.

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Пророссийские боевики наносили удары по военным ВСУ из минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, боевых машин пехоты и стрелкового оружия.

В целом оккупанты совершили вражеские обстрелы ООС в районе населенных пунктов: Авдеевка, Пески, Павлополь, Широкино, Гнутово, Верхнеторецкое, Катериновка, Золотое-4 и Новоалександровка.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате обстрелов нет. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа. По данным разведки, 9 апреля одного оккупанта уничтожили, четверо – ранены,

– отметили в штабе.

С начала суток, 10 апреля, враг обстрелял украинских защитников в районе Песков.

Украинские бойцы продолжают надежно контролировать оккупантов на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня.